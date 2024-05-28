Терміни оновлення даних в ТЦК можуть змінитись: у Раді з'явилася нова пропозиція

У Верховній Раді буде зареєстрований законопроєкт за яким пропонується збільшити термін оновлення даних військовозобовʼязаних до 150 днів, повідомив народний депутат Володимир Арʼєв в етері Еспресо.
Він підкреслив, що система ТЦК виявилась не готовою прийняти ту кількість громадян, які пішли оновлювати дані. Оскільки, після оновлення даних в застосунку "Резерв+" і інформації про розшук, все одно потрібно йти до ТЦК.
Нардеп наголосив, що всі військовозобов'язані не встигнуть оновити дані в термін 60 днів.
"Громадяни просто не зможуть фізично оновити дані за 60 днів. І вони можуть отримати великі штрафи. Саме тому, ми з колегами сьогодні реєструємо законопроєкт про збільшення терміну для оновлення даних військовозобовʼязаних з 60 до 150 днів", - додав він.
Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні проводиться у зв'язку з російською агресією. Мобілізація у 2014-2015 рр. була частковою, тобто проводилася в окремих місцевостях держави, а також стосувалася певної частини національної економіки, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій. З 2022 року в Україні оголошена і проводиться загальна мобілізація.
Всього за період 2014-2015 рр. проведено шість хвиль відкритої часткової мобілізації, пише Вікіпедія.
Мобілізація в Україні - останні новини
Нагадаємо, речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін конкретно і чітко пояснив, що очікує на "обмежено придатних" після набуття чинності нового закону.
Враховуючи те, що в Україні з 18 травня набув чинності закон про вдосконалення мобілізації, це також спричинило деякі зміни у процедурі перетину кордону.
Раніше також зазначалось, що мобілізація військовозобов'язаних громадян із 25-річного віку дасть змогу залучити до лав Сили оборони України близько 100 тисяч нових бійців.
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