Оновлення даних в ТЦК та штрафи: що треба знати військовозобов'язаним жінкам

Військовозобов’язаним жінкам, які не мають дійсного військово-облікового документа, або вперше його отримують, слід пройти військово-лікарську комісію.

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Військовозобов'язаних жінок будуть штрафувати, якщо вони не оновлять свої дані в ТЦК / колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

18 травня 2024 року набув чинності новий закон про мобілізацію в Україні, який приніс значні зміни в процесі військового обліку та мобілізації. Зокрема, військовозобов'язаних жінок також будуть штрафувати, якщо вони не оновлять свої дані протягом 60 днів - від моменту набрання чинності закону про мобілізацію. Сума штрафу від 17 до 25,5 тис. грн. Про це заявив керівник Кременчуцького районного ТЦК Мирослав Волков, передає Telegraf.

"Їх так само можуть штрафувати за порушення правил військового обліку, якщо вони своєчасно не оновлять свої облікові дані. Жінки певних спеціальностей, а це переважно медики, віком від 18 до 60 років повинні стати на військовий облік та отримати військово-обліковий документ", - наголосив Волков.

Представник ТЦК підкреслив, що наразі в Україні мобілізують жінок лише тоді, коли вони висловили бажання.

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"У період обов’язкового уточнення облікових даних, який триває до 16 липня, на медичний огляд взагалі не направляються ті військовозобов’язані, які мають право на відстрочку від призову, віком старше 55 років, заброньовані та жінки, які мають дійсний військово-обліковий документ", - каже Волков.

Він додав, що військовозобов’язаним жінкам, які не мають дійсного військово-облікового документа, або вперше його отримують, слід пройти військово-лікарську комісію.

Закон про мобілізацію / інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.

Мобілізація в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовозобов'язані українці мають оновити облікові дані до 16 липня 2024 року. Після цього персональні дані потрібно оновлювати у разі їх зміни протягом тижня.

До того ж, в Україні запустили новий мобільний застосунок для військовозобов'язаних під назвою "Резерв+". У ньому міститиметься QR-код, який вказуватиме на статус військовозобовʼязаного, призовника чи резервіста.

Також в Україні найближчим часом зʼявиться документ єдиного зразка для призовників, військовозобов'язаних і резервістів, повідомив представник Генерального штабу Збройних Сил України, полковник Юрій Глущенко.

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