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Що буде, якщо видалити застосунок "Резерв+": відповідь ТЦК

Альона Вороніна
28 травня 2024, 09:41оновлено 28 травня, 10:18
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Якщо встановити цей застосунок, оновити свої дані, а потім видалити його – дані все одно залишаться в реєстрі.
Що буде, якщо видалити застосунок 'Резерв+': відповідь ТЦК
У ТЦК відповіли, що буде, якщо видалити застосунок "Резерв+"/ колаж: Главред, фото: Міністерство оборони України, ua.depositphotos.com

Після оновлення даних у застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" не потрібно видаляти його з телефону. Якщо ж застосунок все-таки видалити, то дані в реєстрі все одно не зникнуть.

Про це розповіла речниця Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Альона Кузіна в ефірі 11 каналу.

"Якщо ви видалили після реєстрації застосунок, то ви просто видалили застосунок із телефону, і це не правильно", – зазначила Кузіна.

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Вона розповіла, що військовозобов'язаного після того, як він зареєструється у "Резерв+" та оновить дані, все одно викличуть до ТЦК, навіть якщо він після цього видалить додаток.

Також вона додала, що перший час після того, як почався перехід від паперової системи до цифрової, це може відбуватися проблемно, оскільки застосунок встановила велика кількість людей.

Що таке "Резерв+"?

"Резерв+" – це застосунок для українських військовозобов'язаних, призовників і резервістів, з допомогою якого, зокрема, можна дистанційно уточнити облікові дані у територіальному центрі комплектування (ТЦК).

У Міноборони зазначають, що скоро у "Резерв+" з’являться електронні направлення на ВЛК, а влітку з'явиться електронний військовий квиток. За словами речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна, повноцінна версія застосунку буде доступна влітку цього року.

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Раніше Главред пояснив, що означають статуси військовозобов'язаних у "Резерв+" – "у розшуку", "знято" і "виключено".

Також раніше юристи пояснили, коли і за що може затримати поліція у разі не оновлення своїх даних у ТЦК. Відома юристка Аріна Швець повідомила, у якому випадку військовозобов'язаних громадян України може затримати Національна поліція.

Нагадаємо, у Міноборони України пояснили, коли військовозобов'язані мають повторно оновити дані. Військовозобов'язані українці мають оновити облікові дані до 16 липня 2024 року. Після цього персональні дані потрібно оновлювати у разі їх зміни протягом тижня.

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