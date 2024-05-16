Важливі зміни: як перетнути кордон після набуття чинності закону про мобілізацію

В Україні 18 травня набуває чинності закон про вдосконалення мобілізації. Це спричинить деякі зміни у процедурі перетину кордону. Деталі розповів речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко, повідомляє Українська правда.
Зазначається, що з 18 травня окремі категорії громадян будуть повинні пред'явити військово-облікові документи разом з документом, який посвідчує особу.
Надати військово-обліковий документ будуть повинні чоловіки, які:
- заброньовані на період мобілізації та на воєнний час;
- визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії непридатними до військової служби за станом здоров’я;
- на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
- які самостійно виховують дитину;
- які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби;
- категорії осіб, визначені ст. 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
При цьому таке нововведення не буде стосуватися таких громадян:
- особи з інвалідністю;
- ті які супроводжують осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;
- водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги, здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;
- визначені особи за окремими посадами та державної служби, працівники підприємств залізничного транспорту і які відносяться до морської та авіаційної галузі тощо.
"Рекомендуємо при плануванні виїзду з України попередньо уточнити свої дані у ТЦК та СП і внести інформацію про отримання відстрочки у свій військово-обліковий документ", - йдеться у повідомленні.
Мобілізація 2024 в Україні - останні новини
Раніше Главред розповідав, що таке ВІН-код і як його отримати під час нового військового обліку в Україні з 18 травня. Під час оновлення даних у ТЦК і СП військовозобов'язаним у військовий квиток наклеюють унікальний штрихкод. Главред з'ясував, для чого він потрібен.
Також раніше Главред розповів, що буде, якщо не оновити дані в ТЦК. В Україні з 18 травня буде змінено порядок і правила проведення мобілізації та військового обліку. Главред з'ясував, що буде, якщо не оновити дані в ТЦК і СП.
До того копи розповіли, скількох ухильників доставили до ТЦК у Києві. У Києві поліція продовжує активно вишукувати й доправляти в ТЦК і СП людей за порушення правил військового обліку або законодавства про оборону та мобілізацію.
Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.
У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.
24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.
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