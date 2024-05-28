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ТЦК надсилатимуть повістки 17-річним українцям: пояснення Сухопутних військ

Руслана Заклінська
28 травня 2024, 18:36
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Надсилання повісток не має відношення до мобілізаційних заходів, які тривають в Україні, зазначили у Сухопутних військах.
ТЦК надсилатимуть повістки 17-річним українцям: пояснення Сухопутних військ
17-річні юнаки можуть отримати повістку від ТЦК / Колаж: Главред, фото: УП, Telegraf

В Україні 17-річним юнакам надсилатимуть повістки. Їх отримають лише ті українці, які не встали на військовий облік протягом визначеного періоду. Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ.

"Відповідно до статті 14 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу" щороку протягом січня - березня беруться на облік громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років. Взяття громадян України на військовий облік призовників здійснюється у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання", - зазначили у повідмленні.

Для вступу на військовий облік юнакам необхідно особисто відвідати ТЦК та СП, пред’явивши необхідні документи. Якщо особа не встала на облік у зазначений період, їй надсилають повістку.

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"Юнаки, які з певних причин не стали на військовий облік, оповіщаються за місцем реєстрації за допомогою повісток, для прибуття в ТЦК та постановки на військовий облік", - наголосили у Сухопутних військах.

Пресслужба також підкреслила, що постановка на військовий облік не має жодного відношення до мобілізаційних заходів, які зараз проводяться в Україні.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні - оновлення даних військовозобов'язаними

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію набув чинності з 18 травня. Згідно з ним, усі чоловіки призовного віку від 18 до 60 років повинні оновити свої дані у ТЦК та СП, ЦНАПах або в електронному режимі упродовж 60 днів з дня набрання чинності закону.

ТЦК надсилатимуть повістки 17-річним українцям: пояснення Сухопутних військ
Що відомо про закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Також якщо військовозобов'язаний не оновить свої облікові дані протягом двох місяців, тобто до 18 липня, поліція може його затримати і доставити до ТЦК. Проте тут є певні нюанси.

Як повідомляв Главред, система онлайн-обліку військовозобов'язаних "Оберіг" збирає дані з різних реєстрів, зокрема платників податків, що дозволяє ТЦК знаходити роботодавців військовозобов'язаних і організовувати їхні візити до військкоматів. Про це повідомив підполковник Павло Литвин.

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