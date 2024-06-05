Повернутись в Україну та піти в ТЦК: нова вимога для 17-річних юнаків – деталі

Юнаки, яким виповнилося 17 років, мають стати на військовий облік, каже речник Міноборони.

https://glavred.net/ukraine/vernutsya-v-ukrainu-i-poyti-v-tck-novoe-trebovanie-dlya-17-letnih-yunoshey-detali-10570562.html Посилання скопійоване

Юнаки, яким виповнилося 17 років, мають стати на військовий облік / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Українські юнаки, яким виповнилось 17 років та які перебувають за кордоном, мають повернутися до України та стати на військовий облік в ТЦК або СП. Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Юнаки, яким виповнилося 17 років, мають стати на військовий облік. Така вимога є. І вона стосується і тих, хто знаходиться за кордоном. Якщо ці люди будуть зберігати громадянство України і пов’язують своє майбутнє з нашою країною, то, вочевидь, це варто зробити", - пояснив Лазуткін.

Він також відповів на питання, чи можуть такі українці стати на військовий облік дистанційно - через мобільний додаток "Резерв+". Зокрема, речник Міноборони зазначив, що у вказаному додатку цього зробити не можна.

відео дня

"Стати на облік треба в ТЦК і СП", - наголосив Лазуткін.

Закон про мобілізацію / інфографіка: Главред

Хто такий Дмитро Лазуткін? Дмитро Лазуткін (18 листопада 1978, Київ) — український поет, журналіст, телевізійний продюсер, спортивний коментатор. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2024). З 2023 року проходить військову службу у складі 47 ОМБр "Маґура" ЗС України. З 10 квітня 2024 є речником Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, депутати ВР хочуть внести правки до закону, згідно з яким призовний вік у межах загальної військової мобілізації в Україні знижено з 27 до 25 років.

Крім того, у Раді виступили з пропозицією дати бізнесу можливість бронювати співробітників від мобілізації за щомісячний грошовий внесок у районі 20 тисяч грн за кожного.

В той же час, речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін конкретно і чітко пояснив, що очікує на "обмежено придатних" після набуття чинності нового закону.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред