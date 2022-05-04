Під час удару ЗСУ по острову Зміїний загинули всі окупанти, - Цимбалюк

Під час удару ЗСУ по острову Зміїний загинули всі окупанти / скріншот

ЗСУ кілька днів тому завдали удару по острову Зміїний, який тимчасово окупували російські військові.

За інформацією журналіста Романа Цимбалюка, всі військовослужбовці ЗС РФ, які знаходились на острові під час нанесення удару ЗСУ загинули.

Напередодні острів покинуло 8 військовослужбовців, їх вивезли з острова на територію Криму.

"За словами одного з "евакуйованих", командування знало, що по острову може бути завдано удару, проте ніяких дій (крім вивезення групи людей) не робили", - зазначив журналіст.

читайте такожОфіційно: військовослужбовці з острова Зміїний живіНа зміїному знаходилися військовослужбовці підрозділів 1229 розвідувального центру (в/ч 53189, Севастополь) і 744 центру зв'язку (в/ч 40136, Севастополь) Чорноморського флоту, яких на даний момент, командування ЗС РФ вважає всіх безвісти зниклими, розповів Цимбалюк.

Нагадаємо, раніше Збройні Сили України завдали ударів по позиціях ворога на острові Зміїний. Наші захисники потрапили в пункт управління і знищили зенітно-ракетний комплекс Стріла-10.

Також ми писали, що біля острова Зміїний були знищені 2 російських катери типу "Раптор". Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що ці цілі вдалося вразити за допомогою турецького БПЛА"Байрактар".

Читайте також: