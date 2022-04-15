Допитували, били і знущалися: капелан поїхав з місією на острів Зміїний, але потрапив у полон до РФ

Поїздка на Зміїний була узгоджена з російською стороною, але група капеланів разом з Болгаровим потрапила в полон / Facebook Леоніда Болгарова

Український капелан Леонід Болгаров вирушив у складі пошуково-рятувальної місії на острів Зміїний і потрапив у полон до російських військових. Військові священики думали, що всі прикордонники там загинули, і хотіли забрати їх тіла. Все було погоджено зі стороною противника. Але як тільки вони прибули на острів, їх взяли в полон. Росіяни допитували, били і тримали в карцері українців. Болгарову вдалося звільнитися тільки 10 квітня.

Як повідомляє Суспільне, він розповів про те, що разом з іншими капеланами він вирушив на пошуково-рятувальну місію на острів Зміїний. Духівники припускали, що всі прикордонники загинули, і збиралися забрати їх тіла. Все погодили з російською стороною і поїхали.

читайте такожУ Маріуполі орки взяли в полон судно з українцями на бортуАле коли священики прибули на острів, до них підійшла "оглядова група". Капеланів поставили на коліна. Судно захопили і почали обшукувати.

Згодом весь екіпаж захопили і повезли до окупованого Севастополя. Там священики були 11 діб. Різні російські спецслужби проводили допити схоплених українців.

Болгаров сказав, що його сильно не били тільки через вік - 65 років. Але він теж страждав від знущань з боку росіян і нелюдського ставлення.

Пізніше полонених посадили на десантний літак з іншими затриманими, яких було 200 осіб. Вони змушені були відправитися до Курску.

За словами священика, він молився Богу, щоб витримати.

"На вулиці температура -22 градуси, нас поставили на коліна, ми стояли на колінах на снігу, на морозі з трьох до п'яти годин ранку. Я тільки молив Бога, щоб не впасти, вистояти до кінця", - згадує Болгаров.

Також він розповів, що найгіршими були прогулянки на холоді. Полонених спеціально виводили на вулицю тільки для того, щоб познущатися. Тоді, як сказав Леонід, він зрозумів, що для них кожен українець є ворогом.

У Православній Церкві України 13 березня повідомили, що у Волновасі Донецької області росіяни вбили військового капелана, ігумена ПЦУ Платона (Моргунова).

Читайте: