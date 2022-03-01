На китайському ТБ показали подвиг захисників острова Зміїний

Китайці починають змінювати риторику. З повного заперечення проблеми приходить стримане розуміння того, що Путін розв'язав війну.
На китайському телебаченні показали кадри подвигу українських захисників з острова Зміїний, які відмовилися здаватися російським загарбникам і відповіли їм в рацію фразою, яка згодом стала фактично гаслом опору України окупантам.
Трансляцію з телебачення Китаю опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Він зазначив, що китайці починають змінювати риторику. З повного заперечення проблеми приходить стримане розуміння того, що Путін розв'язав війну.
"Внутрішніми китайськими каналами почали показувати кадри війни, зокрема подвиг захисників Зміїного", – написав Геращенко.
Нагадаємо, український острів Зміїний у Чорному морі ворог захопив у перший день війни - 24 лютого.
13 українських прикордонників не здалися ворогу.
"Я - російський військовий корабель. Пропоную скласти зброю і здатися, щоб уникнути коровопролиття і невиправданих жертв. В іншому випадку по вам буде завдано бомбового удару", - двічі повторював противник українцям.
Дослівно відповідь українських воїнів: "Російський військовий корабель, йди нах..й!".
Нагадаємо, Держприкордонслужба повідомила, що станом на 25 лютого контроль над Зміїним не повернули.
Однак є й хороша новина - українські захисники, яких вважали загиблими, живі. Героїв з острова Зміїний окупанти захопили в полон.
Інші новини:
- Виходьте на площі своїх міст: Віктор Ляшко звернувся до російських лікарів
- Куп'янськ встав проти мера і окупантів: люди лягають під ворожу техніку
- 5710 трупів російських окупантів: Арестович озвучив свіжу статистику щодо втрат агресора