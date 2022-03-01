На китайському ТБ показали подвиг захисників острова Зміїний

Внутрішніми китайськими каналами почали показувати кадри війни в Україні / скріншот

На китайському телебаченні показали кадри подвигу українських захисників з острова Зміїний, які відмовилися здаватися російським загарбникам і відповіли їм в рацію фразою, яка згодом стала фактично гаслом опору України окупантам.

Трансляцію з телебачення Китаю опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він зазначив, що китайці починають змінювати риторику. З повного заперечення проблеми приходить стримане розуміння того, що Путін розв'язав війну.

"Внутрішніми китайськими каналами почали показувати кадри війни, зокрема подвиг захисників Зміїного", – написав Геращенко.

Нагадаємо, український острів Зміїний у Чорному морі ворог захопив у перший день війни - 24 лютого.

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13 українських прикордонників не здалися ворогу.

"Я - російський військовий корабель. Пропоную скласти зброю і здатися, щоб уникнути коровопролиття і невиправданих жертв. В іншому випадку по вам буде завдано бомбового удару", - двічі повторював противник українцям.

Дослівно відповідь українських воїнів: "Російський військовий корабель, йди нах..й!".

Нагадаємо, Держприкордонслужба повідомила, що станом на 25 лютого контроль над Зміїним не повернули.

Однак є й хороша новина - українські захисники, яких вважали загиблими, живі. Героїв з острова Зміїний окупанти захопили в полон.

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