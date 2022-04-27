ЗСУ вдарили по окупованому острову Зміїний: ворожий ЗРК Стріла-10 пішов за російським кораблем

ЗСУ знищили ворожий ЗРК Стріла-10 / Колаж УНІАН, warriors.fandom.com

Збройні Сили України завдали ударів по позиціях ворога на острові Зміїний. Наші захисники потрапили в пункт управління та знищили зенітно-ракетний комплекс Стріла-10.

Про це повідомиляє Оперативне командування Південь. Зазначається також, що українські війська продовжують ведення бойових дій на зайнятому рубежі.

Ворог намагався просунутися в бік Миколаївської області в районі селищ Таврійське та Нова Зоря, але успіху не мав, зазнав істотних втрати і ретирувався.

"У Чорноморській операційній зоні наші сили завдали удару по ворожих позиціях на острові Зміїний. Зафіксовано потрапляння в пункт управління, знищення зенітно-ракетного комплексу Стріла-10, втрати рашистів уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Загальні ворожі втрати за добу становлять: 16 окупантів, 1 танк і 4 одиниці автомобільної техніки, 2 з них броньовані.

Одеську область атакували 3 крилатих ракети, зафіксовано потрапляння в міст через Дністровський лиман. Постраждалих немає. Рух транспорту частково обмежено. Ведуться відновлювальні роботи.

Ворог розхитуватиме ситуацію навколо Придністров'я, організовуючи імітації терактів, анонсуючи ракетні удари. Жителям "ПМР" розсилають повідомлення від імені Збройних Сил України із закликами до евакуації.

Російське угруповання військ у Придністров'ї приведено в повну бойову готовність.

читайте такожНова "суперзброя" Кремля: в РФ придумали танк, що стріляє фекаліями - ламатиме дух противникаДовідка. Стріла-10 - це радянський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) для Сухопутних військ.

Призначений для контролю повітряного простору за допомогою оптико-електронної системи і знищення виявлених повітряних цілей на малих висотах. Прийнятий на озброєння ЗС Союзу РСР в 1976 році.

Як повідомляв Главред, українські захисники показали, як працює зенітно-ракетний комплекс Бук-М1 ізсередини. Саме за допомогою цього ЗРК 25 квітня був збитий в Балаклійському районі Харківської області винищувач-бомбардувальник Су-34 російських окупантів.

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