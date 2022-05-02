"Байрактар" пустив на дно 2 російські катери типу "Раптор": ефектне відео

"Байрактар" пустив на дно 2 російських катери типу "Раптор" / скріншот

Сьогодні на світанку біля острова Зміїний були знищені 2 російських катери типу "Раптор".

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що ці цілі вдалося вразити за допомогою турецького БПЛА"Байрактар".

"Сьогодні на світанку біля острова Зміїний були знищені два російських катери типу "Раптор". Працює "Байрактар", - написав він.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України завдали ударів по позиціях ворога на острові Зміїний. Наші захисники потрапили в пункт управління і знищили зенітно-ракетний комплекс Стріла-10.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні сили почали застосовувати БПЛА Байрактар для знищення сил російських загарбників. Українським захисникам вдалося знешкодити велику кількість військової техніки.

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