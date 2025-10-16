Українська співачка розповіла, як її паралізувало

Анжеліка Рудницька розповіла про те, як перенесла важке захворювання.

Анжеліка Рудницька розповіла про хворобу / Колаж Главред, фото Instagram/anzhelikarudnytska

Популярна співачка 90-х Анжеліка Рудницька поділилася великими проблемами зі здоров'ям, які вони перенесла.

Про це вона розповіла в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко.

Виявилося, що раніше знаменитість хворіла на васкуліт, але 2008 року стався рецидив. Артистка згадує, що в той період була частково паралізованою і не могла ходити взагалі. За її словами, у неї не рухалася нижня частина тіла.

Анжеліка Рудницька сильно хворіла/ Главред

"Я була паралізована, я не могла ходити. Верхня частина мого тіла рухалася, а нижня - взагалі ніяк. Це був дуже складний період, тому що ти не можеш бути собою, не можеш нічого робити. Це було дуже для мене важко. Але з цього чорного періоду свого життя я винесла два уроки. Усе найчорніше можна завжди розфарбувати яскравими фарбами, що я і зробила, бо моя голова почала продукувати візуальні ідеї, я почала малювати. Оскільки мені важко було користуватися чимось іншим, окрім нитки та голки, то я почала малювати ниткою та голкою. І найважча війна - все ж таки з самим собою і потрібно якось подолати своїх внутрішніх демонів", - каже артистка.

Співачка повідомила, що причиною такої хвороби стала перевтома. "Крім великої втоми нічого не було. Мене поклало на ліжко тотальна перевтома. Неврологи радять трохи заспокоїтися і приходити на курс реабілітації. Мені треба раз на півроку проходити курс. Але я за час повномасштабної війни жодного разу не була на реабілітації", - додала артистка.

Про персону: Анжеліка Рудницька Анжеліка Рудницька - українська співачка, художниця, телеведуча, засновниця і президентка арт-агентства "Територія А", волонтерка, громадська діячка, президентка Фонду відродження культурного середовища Києва, ініціаторка фестивалю "ЕтноЗима", шеф-редакторка програм Першого національного телеканалуУкраїни, член Громадського фонду Святого Андрія Первозванного, член Національної Спілки журналістів України, член Спілки художників України, заслужена артистка України (1999), голова Наглядової ради Національного конкурсу "Благодійна Україна", радник міністра.

