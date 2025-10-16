Рус
В Раді заінтригували заявою про удари по Кримському мосту - чого чекати

Юрій Берендій
16 жовтня 2025, 19:23
241
Україна має право вражати Керченський міст, який є символом анексії Криму, питання лише в часі й засобах для такого удару, наголосив нардеп Мережко.
В Раді заінтригували заявою про удари по Кримському мосту / Колаж: Главред, фото: Telegram-канал Сергія Братчука, скріншот із відео

Про що сказав Мережко:

  • Україна має право завдавати ударів по Кримському мосту
  • Керченський міст несе символічне значення для Путіна

Україна має право бити по Керченському мосту, який з'єднує тимчасово окупований Крим з материковою частиною Росії. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

Мережко наголосив, що Керченський міст є незаконною спорудою, і юридичні та міжнародно-правові підстави для його знищення дійсно є — питання лише в часі та засобах (чи то "Фламінго", чи "Томагавки", чи інше озброєння).

відео дня

Він додав, що можливість цього вже доведена. Міст має величезне символічне значення для російського диктатора та воєнного злочинця Путіна. За його словами, це не просто інфраструктура, а знак анексії Криму і його руйнування спричинить сильні політичні й символічні наслідки, яких Путін дуже боїться.

"Не знаю, чи будуть американці прислухатися до погроз або шантажу з боку Кремля - напевно будуть певні реакції. Але, на мою думку, треба прагнути до знищення цього мосту будь-якими доступними засобами. Це матиме великий психологічний ефект", - резюмував він.

Кримський міст / Інфографіка: Главред

Як Україна змогла вдарити по Кримському мосту - думка експерта

Як писав Главред, генерал-майор запасу та колишній заступник голови СБУ (2014–2015 рр.) Віктор Ягун зазначив, що від самого початку Кримський міст мав для Росії стратегічне значення, тому держава вкладала великі ресурси в його захист. Водночас, за його словами, забезпечити повну безпеку цього об’єкта росіянам так і не вдалося.

У коментарі Радіо Свобода Ягун підкреслив, що Москва зосередила на обороні мосту майже всі наявні засоби, однак навіть потужна система захисту не гарантує його недосяжності, особливо якщо атака добре спланована й проводиться в умовах суворої секретності.

Він також зауважив, що успішне ураження мосту стало можливим завдяки нестандартному мисленню українських спецслужб, а над операцією працювало обмежене коло осіб, що дозволило зберегти її в таємниці.

Удари по Криму - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна продовжує цілеспрямовано завдавати ударів по військових цілях на тимчасово окупованому Кримському півострові. На цьому тлі дедалі частіше лунають припущення, що Сили оборони можуть готувати масштабну операцію зі звільнення Криму. Про це розповів полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, який вважає, що Україна має необхідний потенціал, однак успіх операції залежатиме від низки сприятливих обставин.

До початку зими, за оцінкою військового аналітика Sky News Майкла Кларка, Україна може здійснити несподівану атаку на півострів, зокрема, повітряну або морську операцію, щоб дезорієнтувати російські війська.

Тим часом бійці Головного управління розвідки Міноборони України завдали успішного удару по військових об’єктах у тимчасово окупованому Криму, знищивши три багатоцільові гелікоптери та радіолокаційну станцію "Небо-У". Про це повідомила пресслужба ГУР МО.

Інші новини:

Про персону: Олександр Мережко

Олександр Олександрович Мережко (нар. 14 лютого 1971, м. Бобринець, Кіровоградська область, УРСР) — український правознавець, юрист-міжнародник, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, пише Вікіпедія.

