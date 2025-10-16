Повний розгром: бійці "Азову" розповіли, як "філігранно" зупинили наступ ворога.

Окупанти змінили тактику і намагалися сховати техніку в лісосмузі, проте їхні плани провалилися.

Спроба розширити контроль ворогом закінчилася знищенням / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Минобороны РФ

Коротко:

Росіяни атакували Шахове і Володимирівку, 9 одиниць техніки знищено

22 одиниці ворожої бронетехніки пішли в атаку, 4 пошкоджено

Штурм Добропільського виступу зазнав краху через дії українських бійців

У четвер, 16 жовтня, російські війська намагалися розширити горловину Добропільського виступу, організувавши механізований штурм населених пунктів Шахове та Володимирівка. Атака завершилася невдачею, повідомляє пресслужба корпусу Нацгвардії "Азов".

Деталі атаки та тактика ворога

Зазначається, що з 5:30 до 8:00 ранку ворог кинули в атаку 22 одиниці броньованої техніки. "Підготовку до штурму ворог розпочав заздалегідь. З метою ускладнити мінування маршрутів просування противник виставив спостережні пункти для виявлення та знищення безпілотників Сил оборони України", – повідомили в "Азові". відео дня

Оборонці відзначають, що окупанти змінили звичну тактику: цього разу вони намагалися підвести техніку ближче до Шахового та заховати її в лісосмузі. Проте українські бійці помітили маневр і знищили ворожу техніку артилерією та FPV-дронами ще до спроби сховатися.

За підсумками сьогоднішнього штурму, з 22 одиниць задіяної бронетехніки 9 було знищено, ще 4 – пошкоджено.

Відео розгрому окупантів

/ Фото: Скріншот

Коментар експерта: нарощування людських ресурсів

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначає, що Росія планує вести бойові дії з використанням ще більшої кількості людського ресурсу, ніж зараз.

Добропілля / Інфографіка: Главред

За його словами, нестачу техніки ворог намагається компенсувати масовим залученням особового складу, нехтуванням життям солдатів та активною підтримкою з повітря. Зокрема, використання FPV-дронів зросло майже в чотири рази порівняно з серпнем 2024 року, що значно посилює ефективність авіаційної підтримки.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, колишній начальник штабу бригади Азов Богдан "Тавр" Кротевич сказав, що російські війська, у яких величезний ресурс, обрали Лиманський і Добропільський напрямки як основні для свого наступу на фронті.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що зараз на фронті в Україні значно зросла смертельна зона. Тепер вона сягає 10 кілометрів. За його словами, реалії поля бою зараз визначають ударні дрони. Це значно ускладнює оперативну евакуацію поранених, а великого значення набувають здібності української логістики та військової медицини.

Крім того, інформація про повну окупацію Куп’янська російськими військами не відповідає дійсності. Навіть про частковий контроль міста ворогом наразі говорити зарано. Про це заявив військовий оглядач Богдан Мірошников.

Про джерело: бригада НГУ "Азов" 12-та бригада спеціального призначення "Азов" - тактичне з'єднання Національної гвардії України. Раніше також відоме як батальйон "Азов" і полк "Азов". "Азов" був сформований у травні 2014 року в Маріуполі та брав участь у звільненні міста від російських військ і сепаратистів у рамках АТО. Під час АТО/ООС "Азов" також брав участь у боях за Іловайськ, Широкине, Мар'їнку. Підрозділ брав участь у боях за Маріуполь і Азовсталь під час повномасштабної війни Росії проти України, пише Вікіпедія.

