Дружина Віталія Козловського розповіла про проблеми із сином: "Сну немає третю ніч"

Юлія Бакуменко поділилася, що її та Оскара турбує зараз.

Віталій Козловський син - Юлія Козловська розповіла про стан малюка / колаж: Главред, фото: instagram.com/yuliabakumenko

Стисло:

Юлія Бакуменко зізналася, що Оскар не спить уже кілька днів

Вона розкрила причину такого стану хлопчика

Юлія Бакуменко, піар-менеджерка і дружина Віталія Козловського, виховує сина від співака - Оскару в лютому виповниться два рочки. Роботу вона поєднує з турботою про малюка, про що нерідко розповідає у своєму блозі в Instagram.

Наприклад, нещодавно Юлія Козловська повідомила, що вона і син не можуть нормально спати вже кілька днів, у зв'язку з чим вона попросила поради більш досвідчених мам.

Як з'ясувалося, Оскар страждає від нежитю. На його тлі в дитини розвинувся кашель, через що малюк не може дихати. Аспіратор і відомі засоби виявилися для хлопчика не найефективнішим рішенням. "Це просто бій, який я не завжди виграю", - пише Юлія.

Віталій Козловський син - Юлія Козловська розповіла про стан малюка / instagram.com/yuliabakumenko

Про персону: Віталій Козловський Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009). Співак має більше 50 нагород і премій, включаючи "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".

У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

