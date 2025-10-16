Дружина Віталія Козловського розповіла про проблеми із сином: "Сну немає третю ніч"

Стисло:
- Юлія Бакуменко зізналася, що Оскар не спить уже кілька днів
- Вона розкрила причину такого стану хлопчика
Юлія Бакуменко, піар-менеджерка і дружина Віталія Козловського, виховує сина від співака - Оскару в лютому виповниться два рочки. Роботу вона поєднує з турботою про малюка, про що нерідко розповідає у своєму блозі в Instagram.
Наприклад, нещодавно Юлія Козловська повідомила, що вона і син не можуть нормально спати вже кілька днів, у зв'язку з чим вона попросила поради більш досвідчених мам.
Як з'ясувалося, Оскар страждає від нежитю. На його тлі в дитини розвинувся кашель, через що малюк не може дихати. Аспіратор і відомі засоби виявилися для хлопчика не найефективнішим рішенням. "Це просто бій, який я не завжди виграю", - пише Юлія.
Про персону: Віталій Козловський
Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).
Співак має більше 50 нагород і премій, включаючи "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.
