Трамп розпочав телефонну розмову з Путіним: перші подробиці

Президент США вперше за два місяці вирішив поговорити з лідером РФ.

Трамп розмовляє з Путіним

Трамп розмовляє з Путіним

Розмова присвячена війні в Україні

Переговори відбуваються за день до зустрічі Трампа з Зеленським

Президент США Дональд Трамп розпочав телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Це перша за два місяці розмова між лідерами. Про це повідомив американський лідер у своїй соцмережі TruthSocial.

"Я зараз розмовляю з президентом Путіним. Розмова триває, вона довга, і я, як і президент Путін, доповім про її зміст після її завершення. Дякую за увагу до цього питання!" - написав Трамп. відео дня

За даними Axios, розмова присвячена війні в Україні та стану переговорів між сторонами. Телефонні переговори між лідерами відбулися за день до зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

Востаннє Дональд Трамп спілкувався з Путіним майже два місяці тому - 18 серпня, під час візиту до Білого дому низки європейських лідерів за підсумками саміту на Алясці. Відтоді президент США став значно критичнішим до Путіна, зокрема через його небажання зупинити російську агресію проти України.

З чим пов'язані дві розмови Трампа з Зеленським - думка експерта

Голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко в інтерв’ю Главреду прокоментував останні події щодо телефонних переговорів між президентами України та США. На запитання про можливий зв’язок між першим дзвінком та заявами щодо поновлення розслідування "українського імпічменту", нардеп відповів, що вони не пов’язані.

"Я не думаю, що ця історія якось пов’язана з українським імпічментом. Скоріше, чим більше безпосередніх контактів — телефонних або особистих, тим краще для нас. Я це скоріше пов’язую з тим, що Трамп уже вирішив питання на Близькому Сході, у нього з’явився час і можливість сфокусуватися на питанні України, тому він запрошує Зеленського", - припустив він.

Зустріч Зеленського з Трампом у Білому домі - що відомо

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський 17 жовтня зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. Раніше вони провели дві телефонні розмови, обговорюючи удари Росії по енергетиці та цивільній інфраструктурі, потреби України в системах ППО та нові далекобійні можливості.

Зеленський під час візиту до США проведе закриті зустрічі з оборонними та енергетичними корпораціями, виступить у Конгресі та зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Обговорюватимуть оборонну співпрацю, можливий пакет контрактів Mega Deal (ППО, артилерія, ракети ATACMS) та відновлення енергетичної інфраструктури України.

Крім цього, напередодні Трамп заявив, що Україна прагне перейти в наступ, і США доведеться ухвалити рішення щодо цього. Він закликав російського диктатора припинити вбивства українців і росіян.

