10-річну переможницю Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025 захейтили в Мережі

Анна Підгорна
16 жовтня 2025, 19:59
У Софії Нерсесян відреагували за цькування після фіналу Національного відбору.
Софія Нерсесян
Дитяче Євробачення-2025 - за що критикують Софію Нерсесян / колаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision, скріншот YouTube

Коротко:

  • Софія Нерсесян представлятиме Україну на Дитячому Євробаченні-2025
  • Артистку захейтили в соціальних мережах

Софія Нерсесян 12 жовтня стала переможницею Національного відбору на Дитяче Євробачення-2025. У грудні 10-річна артистка представить нашу країну на міжнародному конкурсі.

На Нацвідборі Софія отримала високі бали від журі та глядачів. Однак після оголошення результатів у Мережі почали дорікати Нерсесян та її команді за те, що її перемога нібито була несправедливою.

У зв'язку з цим у блозі юної співачки в Instagram з'явився пост-реакція на хейт, який раптово обрушився на Софію. Соціальні мережі дівчинки веде її мама.

"Рідненькі, запам’ятайте: я сталева до хейту, вже пройшла це три роки тому, переросла і пішла далі. Я чекала поки закінчиться ця проплачена історія стосовно хейту, яка оплачується на деякий час. Я витримала і пішла далі працювати. Я все знаю і бачу як це працює! Мої найщиріші вітання всім хейтерам, у кого закінчився ліміт, і вже перейшли самі по собі на сторону Нерсесян. Так буває, добро перемагає зло! Запам’ятайте це. І я навіть не злюсь на вас, дякую за рейтинг, на який ви мене підняли своїм хейтом. Дякую кожному, хто вклав зусилля на це. Хейт - це моя тема", - свідчить повідомлення.

Софію Нерсесян захейтили в Мережі
Софію Нерсесян захейтили в Мережі / Скріншот Instagram
Софію Нерсесян захейтили в Мережі
Софію Нерсесян захейтили в Мережі / Скріншот Instagram
Софію Нерсесян захейтили в Мережі
Софію Нерсесян захейтили в Мережі / Скріншот Instagram
Софію Нерсесян захейтили в Мережі
Софію Нерсесян захейтили в Мережі / Скріншот Instagram
Софію Нерсесян захейтили в Мережі
Софію Нерсесян захейтили в Мережі / Скріншот Instagram
Софію Нерсесян захейтили в Мережі
Софію Нерсесян захейтили в Мережі / Скріншот Instagram
Реакція Софії Нерсесян на ненависть
Реакція Софії Нерсесян на хейт / instagram.com/nersesiansofiia_official

Дивіться відео виступу переможниці Національного відбору на Дитяче Євробачення-2025 Софії Нерсесян з піснею Мотанка:

Раніше Главред розповідав, що Марію Бурмаку довели до сліз у поїзді. Співачка зіткнулася з прихильницями "русского мира", яких вона намагалася напоумити.

Також українська співачка Jerry Heil приголомшила шанувальників зізнанням про залежності. Список у артистки вийшов досить великим і несподівано різноманітним.

Дитяче Євробачення

Дитяче Євробачення - щорічний міжнародний телевізійний пісенний конкурс, у якому беруть участь представники країн-членів Європейської мовної спілки. Аналог пісенного конкурсу Євробачення з тією відмінністю, що виконавцями виступають діти і підлітки до 14 років, повідомляє Вікіпедія.

