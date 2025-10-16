10-річну переможницю Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025 захейтили в Мережі

Коротко:
- Софія Нерсесян представлятиме Україну на Дитячому Євробаченні-2025
- Артистку захейтили в соціальних мережах
Софія Нерсесян 12 жовтня стала переможницею Національного відбору на Дитяче Євробачення-2025. У грудні 10-річна артистка представить нашу країну на міжнародному конкурсі.
На Нацвідборі Софія отримала високі бали від журі та глядачів. Однак після оголошення результатів у Мережі почали дорікати Нерсесян та її команді за те, що її перемога нібито була несправедливою.
У зв'язку з цим у блозі юної співачки в Instagram з'явився пост-реакція на хейт, який раптово обрушився на Софію. Соціальні мережі дівчинки веде її мама.
"Рідненькі, запам’ятайте: я сталева до хейту, вже пройшла це три роки тому, переросла і пішла далі. Я чекала поки закінчиться ця проплачена історія стосовно хейту, яка оплачується на деякий час. Я витримала і пішла далі працювати. Я все знаю і бачу як це працює! Мої найщиріші вітання всім хейтерам, у кого закінчився ліміт, і вже перейшли самі по собі на сторону Нерсесян. Так буває, добро перемагає зло! Запам’ятайте це. І я навіть не злюсь на вас, дякую за рейтинг, на який ви мене підняли своїм хейтом. Дякую кожному, хто вклав зусилля на це. Хейт - це моя тема", - свідчить повідомлення.
Дивіться відео виступу переможниці Національного відбору на Дитяче Євробачення-2025 Софії Нерсесян з піснею Мотанка:
