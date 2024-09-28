Правила перетину кордону з ЄС змінюються: чи доведеться платити українцям

З листопада українцям потрібно бути готовими до початку роботи нової системи на кордоні з країнами Євросоюзу.

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Наразі додаткових зборів при перетині кордону не передбачається / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У Європейському Союзі впроваджують автоматизовану айті-систему Entry Exit System із 10 листопада 2024 року. Реєстрація громадян третіх країн для короткострокових поїздок до ЄС діятиме і для українців.

У Міністерстві закордонних справ України пояснили, що новий порядок не передбачатиме додаткові збори чи ускладнення при в'їзді. Відповідно, порядок безвізового в'їзду залигається без змін.

"Нововведення передбачають, що при кожному перетині кордону Шенгенської зони нова система збиратиме дані паспорту, дату та місце кожного в’їзду та виїзду, зображення обличчя та відбитки пальців", - пояснили у відомстві. відео дня

Система також фіксуватиме, якщо особі було відмовлено у в'їзді. При цьому прикордонники ЄС більше не ставитимуть у паспорти штампи про в’їзд і виїзд до Шенгену. Ця інформація у системі зберігатиметься автоматично.

"Запуск EES є також передумовою для початку роботи системи електронних дозволів на в’їзд до ЄС, так званої ETIAS. Її запуск наразі запланований на першу половину 2025 року. Електронні дозволи видаватимуться зокрема і громадянам України", - попередили у міністерстві.

Що таке МЗС України? Міністерство закордонних справ України (МЗС України) — центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МЗС України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України, пише Вікіпедія.

Вступ країн до ЄС / Інфографіка: Главред

Перетин кордону для українців - що відомо

Напередодні повідомлялося, що система EES автоматично фіксуватиме в’їзд і виїзд усіх українців до країн Шенгенської зони, а під час першого в’їзду у охочих перетнути кордон братимуть біметричні дані.

Раніше повідомлялося, що прикордонники не перевірятимуть у військовозобов'язаних українок, чи ті оновили військово-облікові дані при виїзді з країни. Вони мають право перетинати кордон.

Нагадаємо, що для деяких категорій українців змінилися правила виїзду за кордон після 18 травня. Вони стосуються громадян, які мають відстрочку від призову.

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