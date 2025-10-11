Завтра запрацюють нові правила перетину кордону: що зміниться для українців

Головне:
- Правила перетину кордону з ЄС зміняться
- Запрацює нова цифрова біометрична реєстрація
- Система стосуватиметься короткострокових поїздок
З 12 жовтня 2025 року на кордоні з ЄС запрацює нова Система в’їзду/виїзду (EES). Вона замінить штампи у паспортах на цифрову біометричну реєстрацію. Про це повідомило посольство України у Польщі.
Відомо, що система стосуватиметься короткострокових поїздок — до 90 днів протягом будь-яких 180 днів.
"EES запроваджують для посилення контролю за дотриманням правил перебування, запобігання використанню підроблених документів і підвищення рівня безпеки у країнах Шенгенської зони", - йдеться у повідомленні.
Так, з 12 жовтня у базу вноситимуться наступні дані:
- фото обличчя;
- відбитки чотирьох пальців (від 12 років);
- інформація із закордонного паспорта;
- дата та місце в’їзду/виїзду.
Варто додати, що для проходження біометричної перевірки пасажирам автомобілів потрібно буде виходити з транспорту.
Водночас, відмова надати біометричні дані стане підставою для відмови у в’їзді до ЄС.
Виїзд чоловіків за кордон
Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що рішення дозволити виїзд за кордон чоловікам віком 18-22 роки було продиктоване, зокрема, тим, щоб школу в Україні закінчувало якомога більше молоді.
На його думку, що якби таке рішення не ухвалили, у майбутньому в старших класах не залишилося б хлопців.
Виїзд за кордон - що відомо
Як повідомляв Главред, доктор економічних наук, фінансист, експерт з міграційної політики Андрій Гайдуцький сказав, що в Україні дозволили вільний виїзд за кордон для чоловіків віком 18-22 роки, але з часом цю межу можуть підняти до 25 років.
Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявляв, що в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Через це військовозобов'язаним чоловікам заборонено виїжджати за кордон. За його словами, обмеження на виїзд за кордон для чоловіків певного віку діятимуть до завершення воєнного стану.
Крім того, речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко повідомляв, що для виїзду за кордон чоловіки 18-22 років повинні мати при собі військово-обліковий документ. Він може бути в паперовому або електронному вигляді.
