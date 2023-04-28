Ймовірність заходу ЗСУ на територію РФ: у Зеленського розкрили сценарій завершення війни

У РФ може початися велика громадянська війна, не виключив Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк не виключив сценарій розпаду Росії / Колаж Офіс президента, ua.depositphotos.com

Сценарій завершення війни навряд чи може включати заходження підрозділів Збройних сил України на територію РФ, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Немає сенсу заходити на територію Росії. Це завжди відбувається з такими країнами, як Росія: вони програли у своїй ідеології та починають самі себе внутрішньо знищувати", - підкреслив він в інтерв'ю Каналу 24.

Співрозмовник говорить про те, що логіка завершення війни не має на увазі необхідності захоплення ЗСУ російських міст.

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"Немає сенсу цього робити, тому що коли ми вийдемо до кордону, вони самі почнуть у себе велику внутрішню громадянську повноцінну війну. І там будуть десятки різних угруповань, злочинних, не злочинних, партизанських, не партизанських, місцевих, які будуть битися там рік – півтора за владу на різних рівнях і за залишки ресурсу, який є в Росії", — додав Подоляк.

Раніше канцлер ФРН Олаф Шольц раніше заявив, що розв'язана Росією проти України Війна зайшла в глухий кут. За його словами, Захід не буде чинити тиск на Київ і змушувати Україну йти на компроміс з агресором. Він закликав Путіна вивести війська з України, після чого переговори можуть стати можливими.

Глава української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що у РФ залишилося часу до кінця весни, щоб спробувати досягти хоч якихось військових цілей в Україні. Він також припустив, що "вирішальна битва між РФ і Україною буде цієї весни й стане останньою до закінчення цієї війни". Втім, конкретних свідчень на підтвердження своїх слів Буданов не надав.

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