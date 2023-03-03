Буданов назвав час вирішальної битви: коли у Росії закінчаться "інструменти війни"

Росії поки не вистачає боєприпасів, військових поставок і достатньої кількості кваліфікованих і мотивованих солдатів для значного прогресу.

Кирило Буданов / УНІАН, 93 ОМБр Холодний Яр

Глава української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що у Російської Федерації залишилося часу до кінця весни, щоб спробувати досягти хоча б якихось своїх військових цілей в Україні.

"Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння і матеріалів. Її економіка і виробництво не в змозі покрити ці втрати. Вона змінила свій військовий ланцюг командування. Якщо російські військові не досягнуть своїх цілей цієї весни, в Росії закінчаться її інструменти війни", - зазначив Буданов в інтерв'ю USA Today.

Під час інтерв'ю Буданов також припустив, що "вирішальна битва між Росією і Україною буде цієї весни і стане останньою до закінчення цієї війни". Втім, конкретних свідчень на підтвердження своїх слів глава військової розвідки України не надав.

відео дня

Заява генерал-майора Кирила Буданова прозвучала на тлі невизначеності можливостей РФ продовжувати агресивну війну. До річниці повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого очікувався новий потужний наступ російської армії, проте він фактично не відбувся.

Прогноз Буданова взагалі не суперечить думці багатьох незалежних військових аналітиків про те, що Росії поки не вистачає боєприпасів, військових поставок і достатньої кількості кваліфікованих і мотивованих солдатів для значного прогресу на сході України, де йдуть найзапекліші бої.

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк зазначав, що країна-агресор Росія накопичила велику кількість авіації за дві сотні кілометрів від українського кордону і готова при нагоді застосувати її для ударів. Літаки можуть бути застосовані ворогом на тих напрямках, де окупантам вдасться домогтися хоч якогось успіху.

Також раніше речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат зазначав, що російські окупанти можуть змінити тактику і почати бити ракетами по інших об'єктах - транспортній інфраструктурі та гідротехнічних спорудах. Все через те, що вони не можуть занурити Україну в суцільну темряву.

Нагадаємо, у повітряних силах Збройних сил України зазначали, що у Кремля є список цілей для атак в Україні, під загрозою ряд об'єктів. Речник повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що цей перелік об'єктів у РФ визначили ще на початку повномасштабної агресії проти України.

Читайте також: