Шольц розніс пропаганду Путіна і поставив Росії різку умову щодо завершення війни з Україною

Лідери Євросоюзу підтримують Володимира Зеленського та Україну і готові допомагати стільки, скільки це буде потрібно, сказав канцлер ФРН Олаф Шольц.

Путін не прагне мирного завершення війни проти України - Шольц / Колаж ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

Повідомлення про нібито готовність директора країни-агресора Росії Володимира Путіна до мирних перемовин є фейковими. Він не шукає способів завершити війну проти України політичним шляхом. Москва повинна вивести свої окупаційні війська з України, після чого з'явиться основа для укладення миру. У свою чергу, лідери ЄС допомагатимуть Києву стільки, скільки потрібно. Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц.

Як повідомляє Укрінформ, у п'ятницю, 24 березня, підбиваючи підсумки саміту Євросоюзу, у своєму виступі він розкритикував нібито "наміри" Путіна щодо "мирних перемовин" і назвав такі повідомлення фейком.

"Ні. Це фейкові новини, які поширюються у світі правими комунікаційними мережами, але не мають нічого спільного з реальністю", - зазначив Шольц.

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При цьому він уточнив, що готовий і надалі розмовляти з Путіним у разі необхідності, як це було раніше.

Також канцлер ФРН додав, що війна має завершитися виведенням окупаційних військ Росії з території України. Такий крок повинен стати основою для майбутнього миру.

"Абсолютно зрозуміло те, як ця війна може завершитися: Росія повинна вивести свої війська. Це стане основою можливості встановлення справедливого миру в Україні та запобігання досягненню Росією її імперських цілей", - зазначив Шольц.

Глава уряду Німеччини Олаф Шольц підкреслив, що лідери країн Євросоюзу запевнили президента Зеленського в солідарності з Україною і допомагатимуть країні стільки часу, стільки це буде необхідно.

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Заяви Шольца про Путіна та підтримку України

Канцлер ФРН Олаф Шольц раніше заявив, що розв'язана Росією проти України Війна зайшла в глухий кут. За його словами, Захід не буде чинити тиск на Київ і змушувати Україну йти на компроміс з агресором. Він закликав Путіна вивести війська з України, після чого перемовини можуть стати можливими.

Пізніше Шольц сказав, що він не вірить у швидке завершення війни в Україні і не виключив сценарію затяжних бойових дій. При цьому він рішуче додав, що мир неможливий без виведення окупаційних військ РФ з території української держави.

Також Шольц розповів, що він продовжує регулярно розмовляти з російським директором Володимиром Путіним. Як сказав Шольц, розмови проходять іноді без перекладача, а Путін поводиться ввічливо.

Війна Росії проти України: