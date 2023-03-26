УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Окупанти в Криму "зібралися брати" Одесу і розмріялися про "умову" завершення війни

26 березня 2023, 19:12
Окупанти країни-агресора Росії, яка сама вирішила напасти на Україну, скаржаться на Київ і звинувачують державу в намірі, мовляв, "знищити РФ".
Константинов, Одеса
Колаборант Константинов в очікуванні контрнаступу ЗСУ раптом "зазіхнув" на Одесу / Колаж УНІАН, Вікіпедія

Так званий "глава парламенту" окупованого Криму Володимир Константинов розмріявся про захоплення Одеси. Мовляв, країна-окупант повинна або повністю захопити місто, або забезпечити йому якийсь "підконтрольний нейтральний статус". Нібито "умовою" завершення війни він назвав, мовляв,"знищення України як антиросійської держави, яка загрожує РФ".

Як повідомляє пропагандистське інформагентство РИА Новости, колаборант сказав, що Одеса, мовляв, "повинна бути під контролем РФ". Причому у своїх вигадках він припустився якогось незрозумілого "правового статусу" для міста.

"Обов'язково Одеса повинна бути під нашим контролем: мати російський статус або нейтральний. Головне - перебувати під контролем", - вважає Константинов.

відео дня

Крім того, під час розмови він повторив наративи Росії про необхідність, мовляв, "демілітаризації" України. Що таке "демілітаризація" – колаборант не сказав.

Також Володимир Константинов бездоказово звинуватив Україну в нібито "фашизмі" і нібито "перетворенні на інструмент знищення Росії", а також назвав, мовляв, "знищення України умовою завершення війни".

"Ми однозначно знаємо, що будь-який мир, укладений без повного знищення української фашистської, антиросійської держави як інструменту знищення Росії, який використовує Захід, - це тимчасове явище", - налепетав Константинов.

Повернення Криму в Україну

У Головному управлінні розвідки Міноборони раніше заявили, що сили оборони України звільнять окупований Крим.

Згідно з даними розвідників, на півострові суттєво змінилися настрої. Після злочин окупантів РФ під час повномасштабної війни навіть ті, хто був на боці Кремля, змінили свою думку.

Колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес вважає, що армія України може звільнити Крим до кінця літа. На його думку, для запуску такого сценарію ЗСУ потрібна далекобійна зброя.

Військовий експерт Роман Світан сказав, що у ЗСУ буде два сценарії звільнення Кримського півострова. Перший передбачає знищення військових об'єктів Росії на півострові далекобійною зброєю і подальше оточення окупантів. Другий - фронтальний Захід армії на півострів. Як вважає Світан, перший сценарій кращий, оскільки в іншому випадку Крим може перетворитися на другий Донбас.

Дивіться відео Главред - Сотник зробив прогноз про падіння режиму Путіна після звільнення Криму армією України

Контрнаступ ЗСУ:

Володимир Константинов новини Криму новини Одеси війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:47

В яку воду потрібно кидати яйця при варінні: відповідь на найбільш спірне питання

20:45

Путін не відправив ядерну зброю до Білорусі: у Байдена пояснили ситуаціюВідео

20:15

Коли росіяни насправді почнуть драпати з Нової КаховкиПогляд

20:03

Ірина Білик підігріла чутки про возз'єднання з Дмитром КоляденкомВідео

19:55

"Закінчу за 24 години": Трамп видав очманілу заяву про завершення війни в УкраїніВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:53

Ядерна зброя РФ у Білорусі - загроза безпеці ЄС: Боррель заявив, що Європа вдарить санкціямиВідео

19:36

Риють траншеї та евакуюють сім'ї: у Зеленського розповіли про шалену паніку росіян у КримуВідео

19:12

Окупанти в Криму "зібралися брати" Одесу і розмріялися про "умову" завершення війниВідео

18:24

Оточення військами НАТО всіх об'єктів: Сотник назвав сценарій позбавлення РФ ядерної зброїВідео

Реклама
18:16

До 100 гривень за десяток: ціни на яйця поб'ють всі рекорди найближчим часомВідео

18:12

"З усіх сил намагалась втримати життя": кохана "Да Вінчі" особисто вивозила його після пораненняВідео

17:35

Тепер місіс: Міс Україна-Всесвіт вийшла заміж

17:29

До Москви 190 км: у Росії стався потужний вибух, будинки всі побиті осколкамиВідео

16:59

Україна вимагає скликати засідання Ради безпеки ООН і не допустити ядерного шантажу від Путіна

16:47

Без чого не можна виходити на вулицю 28 березня, щоб не залишитися без грошей: прикметиВідео

16:39

Євген Клопотенко розповів про роман з обраницею Володимира ОстапчукаВідео

16:17

Чи можна викидати годинник і як це правильно зробити: що говорять прикмети

16:00

Зірка фільмів про Гаррі Поттера Деніел Редкліфф вперше стане батьком

15:58

Угорщина "кинула" Путіна: Будапешт не підтримує плани Росії щодо окупації УкраїниВідео

15:49

Ексрозвідник розповів про шалену кількість провальних замахів на ЗеленськогоВідео

Реклама
15:48

"Влада поставила мені ультиматум": Ані Лорак вперше висловилася про війну і накинулася на УкраїнуВідео

15:28

Російський шоумен перетворив своє обличчя на справжній кошмарВідео

15:18

Путін підіймає ставки: експерт пояснив ядерний шантаж Кремля

14:41

Подоляк - про ядерні плани РФ у Білорусі: Путіна охопив страх і усвідомлення поразкиВідео

14:31

Україну накриє зимове "пекло": синоптики розповіли про снігопад і морозВідео

14:25

Аналітик розповів про межу запасів зброї і техніки в РФВідео

14:05

Німеччина накинулася на Путіна через спроби ядерного залякуванняВідео

14:03

"Жахливе і руйнівне": експерт назвав "фішку" снаряда з урановим сердечником

13:23

"Що горілка робить, дістав цей клоун": росіяни в істериці від Медведєва і влаштували скандал через ОІВідео

13:13

Лайма Вайкуле поставила на місце росіян, у яких "не все так однозначно"Відео

13:12

Полковник ЗСУ спрогнозував наступ РФ і назвав ймовірні напрямки

12:51

"Навіщо планета, де немає РФ": Путін може підірвати комбінат "Маяк", що виробляє ядерну зброю – СотникВідео

12:27

Збірна України з футболу розпочинає шлях до Євро-2024: анонс матчу проти Англії реклама

12:21

Яскраві і закохані: Даша Кацуріна показала рідкісне фото з Дантесом

12:05

У РФ не вистачить сил захопити Україну: Шольц назвав умову завершення війни

11:58

Шашлик з'їдять за секунду: секретний рецепт соковитого і ароматного м'яса, і соус ніякої не потрібенВідео

11:47

Зірка "Піратів Карибського моря" приїхав в Україну і розчулив фотографіямиФото

10:58

Кремль взяв Білорусь в заручники: Україна відповіла на ядерний шантаж Путіна

10:52

"Величезна втрата для країни": загинув засновник розвідзагону "Бешкетники Сірка", що воював з Да Вінчі

10:20

Чому 26 березня категорично не можна носити чорний одяг: прикмети і всі заборониВідео

Реклама
10:05

Генерал США назвав подію, яка змінить хід війни в УкраїніВідео

09:56

Путін показує "кузькину мать": РФ не зможе постійне тримати в Білорусі ТЯЗ — Гончар

09:19

В Японії з'явився "двійник" Зеленського: "Три місяці відрощував бороду"

08:58

Немає Криму - немає ПутінаПогляд

08:42

ЗСУ пішли в контрнаступ під Бахмутом і відбили частину захопленої РФ території

08:30

Гурмани здивуються, вегани позаздрять: як і коли правильно їсти салоВідео

08:22

Путін, ймовірно, хотів розмістити ядерну зброю в Білорусі до вторгнення в Україну, але передумав – ISW

07:42

"Немає ознак, що РФ планує вдарити ядерною зброєю": у США відповіли на плани Путіна щодо "ядерки" в РБВідео

06:43

Збіднений уран: чому росіяни закотили таку істерикуПогляд

04:31

Передбачить багатство та вічне кохання: прикмети і забобони, пов'язані з бузком

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти