Окупанти в Криму "зібралися брати" Одесу і розмріялися про "умову" завершення війни

Окупанти країни-агресора Росії, яка сама вирішила напасти на Україну, скаржаться на Київ і звинувачують державу в намірі, мовляв, "знищити РФ".

Колаборант Константинов в очікуванні контрнаступу ЗСУ раптом "зазіхнув" на Одесу / Колаж УНІАН, Вікіпедія

Так званий "глава парламенту" окупованого Криму Володимир Константинов розмріявся про захоплення Одеси. Мовляв, країна-окупант повинна або повністю захопити місто, або забезпечити йому якийсь "підконтрольний нейтральний статус". Нібито "умовою" завершення війни він назвав, мовляв,"знищення України як антиросійської держави, яка загрожує РФ".

Як повідомляє пропагандистське інформагентство РИА Новости, колаборант сказав, що Одеса, мовляв, "повинна бути під контролем РФ". Причому у своїх вигадках він припустився якогось незрозумілого "правового статусу" для міста.

"Обов'язково Одеса повинна бути під нашим контролем: мати російський статус або нейтральний. Головне - перебувати під контролем", - вважає Константинов.

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Крім того, під час розмови він повторив наративи Росії про необхідність, мовляв, "демілітаризації" України. Що таке "демілітаризація" – колаборант не сказав.

Також Володимир Константинов бездоказово звинуватив Україну в нібито "фашизмі" і нібито "перетворенні на інструмент знищення Росії", а також назвав, мовляв, "знищення України умовою завершення війни".

"Ми однозначно знаємо, що будь-який мир, укладений без повного знищення української фашистської, антиросійської держави як інструменту знищення Росії, який використовує Захід, - це тимчасове явище", - налепетав Константинов.

Повернення Криму в Україну

У Головному управлінні розвідки Міноборони раніше заявили, що сили оборони України звільнять окупований Крим.

Згідно з даними розвідників, на півострові суттєво змінилися настрої. Після злочин окупантів РФ під час повномасштабної війни навіть ті, хто був на боці Кремля, змінили свою думку.

Колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес вважає, що армія України може звільнити Крим до кінця літа. На його думку, для запуску такого сценарію ЗСУ потрібна далекобійна зброя.

Військовий експерт Роман Світан сказав, що у ЗСУ буде два сценарії звільнення Кримського півострова. Перший передбачає знищення військових об'єктів Росії на півострові далекобійною зброєю і подальше оточення окупантів. Другий - фронтальний Захід армії на півострів. Як вважає Світан, перший сценарій кращий, оскільки в іншому випадку Крим може перетворитися на другий Донбас.

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Контрнаступ ЗСУ: