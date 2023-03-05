"Жодних рішень без українців": Шольц закликав Путіна вивести війська і оцінив можливість переговорів

Партнери не тиснутимуть на Київ щодо проведення мирних переговорів з Москвою і не підштовхуватимуть українців до незручних компромісів, заявив канцлер ФРН.

Шольц закликав Путіна вивести війська і оцінив можливість переговорів/ ua.depositphotos.com, сайт Кремля

Війна, яку розв’язала країна-агресорка Росія проти України, зайшла у глухий кут. Проте країни-партнери не тиснутимуть на українців і не змушуватимуть їх іти на незручні компроміси з РФ.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в ефірі програми Fareed Zakaria GPS на каналі CNN. Він наголосив, що "без українців не буде жодних рішень".

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Шольц зазначив, що глава Кремля Володимир Путін помилився і недооцінив силу України, а також єдність інших держав, які підтримують Київ у боротьбі проти російської агресії.

За словами канцлера Німеччини, зараз важко судити про те, яким буде перебіг подій в Україні далі. Проте він запевнив, що країни-партнери продовжать підтримувати Україну у її боротьбі проти РФ – як зброєю, так і гуманітарною допомогою та фінансово.

У той же час Шольц наголосив, що відповідальність за припинення війни в Україні лежить на Путіні.

"На мій погляд, необхідно, щоб Путін зрозумів, що він не доб'ється успіху зі своїм вторгненням та імперіалістичною агресією, і що він повинен вивести війська. Це основа для переговорів", – заявив Шольц.

Ситуація на фронті

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що країна-окупант Росія зазнала величезних втрат на війні проти України. Її економіка не дозволить Москві вести бойові дії вже за 3 місяці. У агресора для досягнення своїх "цілей" залишився час до весни, далі у окупантів закінчаться інструменти ведення війни.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ продовжують зазнавати великих втрат в живій силі. Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, медичні заклади на тимчасово окупованій території України переповнені тяжкопораненими, їх евакуація для лікування на території Росії майже не здійснюється. Окупанти масово залишають райони ведення бойових дій.

Військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан зазначає, що Крим – це мішок, з якого російські військові не зможуть вибратися після руйнування Кримського мосту. Тому російські військові в Криму – смертники.

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