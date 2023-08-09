"Вагнерівці" будують велику базу біля України: експерт відповів, що задумала РФ

У провокацій РФ є одна мета.

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"Вагнерівці" задіюються в провокаціях РФ біля кордонів ЄС / Колаж: Главред, фото: Держпрогранкомітет Білорусі, соцмережі

Активізацією "вагнерівців"на кордонах країн Балтії, Польщі та України Росія намагається розхитати НАТО і дестабілізувати ситуацію в Європі, розповів в інтерв'ю Главреду заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

Він зазначив, що зараз в Білорусі формується одна з найбільших баз "вагнерівців". Це все входить в загальний задум Кремля спровокувати кризу в Євросоюзі і НАТО.

"Білорусь зараз є основною базою "вагнерівців". Також в Білорусі зараз розміщено ядерну зброю. Крім того, в Африці Росія починає нову гру, яка спрямована на хаотизацію цього континенту з метою створення нових загроз для Європи і в цілому колективного Заходу. А основним інструментом цього процесу стали, знову ж таки, "вагнерівці" або структури, які умовно можна буде називати ними. Хоча очевидно, що це буде діяльність російських спецслужб через прикриття ось такими організаціями", - висловився Самусь.

Таким чином, Росія намагається сформувати новий вузол проблем для НАТО, щоб створити гібридні умови для розхитування єдності Заходу і його готовності допомагати Україні.

Самусь позначив кінцеву мету таких провокацій.

"У будь-якому випадку кінцевою метою всіх цих дій є примус Заходу і України до підписання певних домовленостей на кшталт Мінських, в яких би не згадувалася Росія. Або згадувалася, але не в тому контексті, в якому зараз Україна говорить про перемогу. Для України перемога над Росією полягає в трьох компонентах: деокупації всіх українських територій (тобто виведення російських військ з території України), покарання військових злочинці, включаючи Путіна, і компенсації за завдані збитки в розмірі, наприклад, трильйона доларів. У Мінських домовленостях не було згадки ні про один з цих пунктів", - пояснив експерт.

Він підкреслив, що для Росії і для Кремля було б ідеально вийти на такі домовленості. І для цього створюються проблеми у вигляді як прямих загроз для НАТО, так і опосередкованих через хаотизацію тієї ж Африки.

"Прямі провокації Білорусі, в тому числі військові, укладаються в цю конструкцію. Якщо моя гіпотеза вірна, то Росія через Білорусь буде продовжувати штурмувати НАТО", - додав Самусь.

Багато можливостей у Росії для створення кризи, на думку Самуся, в Сувалкському коридорі. Разом з тим, НАТО, найімовірніше, і далі буде всіляко уникати прямого конфлікту з Росією.

Тобто Росія провокуватиме НАТО на відповідь, знаючи, що воно не відповість. Тому росіяни дозволяють собі залітати на 3 км на територію Польщі вертольотами, знаючи, що їх не зіб'ють. Якби вони залетіли б в Україну, то їх би стовідсотково збили б, і на цьому б все закінчилося. Так само, як Україна знищила ракетний крейсер "Москва", Я впевнений, що США або жодна інша країна ніколи б не зважилася на це", - підкреслив Самусь.

Хто такий Михайло Самусь Михайло Самусь-військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань. (ЦІАКР). У період з 2009 по 2015 рік очолював Європейський Офіс ЦСАКР і Defense Express в місті Прага, Чехія. Керував військово-політичними проектами аналітичного центру ЦДАКР. Був головним редактором Вісник експортного контролю, журналістом Defense Express. Виступи та публікації Михайла Самуся регулярно публікуються у відомих українських та зарубіжних виданнях.

Провокації на кордоні ЄС

Напередодні в Центрі національного опору повідомили про створення великої бази "вагнерівців" на аеродромі Зябровка Гомельської області. Попередньо, в наметовому містечку можуть поміститися до 1000 бойовиків.

Це вкладається в загальний сценарій РФ з розгойдування ситуації на білорусько-українському та білорусько-польському кордонах. Однак, на думку експертів, у ПВК "Вагнер" поки немає достатньої потужності, щоб погрожувати хоч якійсь із країн повномасштабним вторгненням.

До слова, не так давно два білоруських вертольоти перетнули повітряний простір Польщі. Варшава у відповідь посилила кордон бойовою авіацією і попередила, що в разі провокацій буде готова застосувати зброю.

Крім того, польська влада фіксувала рух "вагнерівців" до Сувальського коридору.

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