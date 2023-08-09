Росія вдарила по житловому кварталу Запоріжжя: є загиблі і поранені

У місті тривала повітряна тривога.

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РФ продовжує тероризувати цивільне населення / Колаж Главред. Фото: скріншоти

Ввечері 9 серпня російські війська завдали ракетного удару по житловому кварталу Запоріжжя. Є загиблі та поранені, рятувальна операція триває.

"Запоріжжя. Ще один удар російських терористів. Станом на зараз відомо про трьох загиблих. Мої співчуття рідним", - йдеться у повідомленні в Telegram Зеленського.

Удару було завдано під час повітряної тривоги в місті.

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Зеленський додав, що рятувальна операція триває. Всім постраждалим буде надано необхідну допомогу.

"І цей воєнний злочин Росії неодмінно отримає свій вирок. А відповідь російським терористам буде на передовій - завдяки нашим героїчним воїнам", - підкреслив глава держави.

Кількість поранених оновлюється. Місцева влада вказує, що російська ракета влучила у район храму і торгівельних споруд.

"У нас вже троє людей "двохсотих" і п'ять поранених, зараз перебувають у лікарні. Якась російська ракета влучила біля церкви і забрала життя наших людей", - повідомив у коментарі місцевому виданню "Це Запоріжжя" керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

На сайті Запорізької ОВА з'явилися дані вже про 7 поранених осіб.

За попередньою інформацією секретаря Запорізької ОВА Олексія Куртєва, у пʼяти багатоповерхових будинках та у трьох закладах освіти повилітали вікна.

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Повітряна тривога в Україні 9 серпня

Ввечері 9 серпня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу, мережею ширилися чутки про пуск Росією ракет "Кинджал". Однак у Повітряних силах цю інформацію не підтвердили.

За словами представника ПС Юрія Ігната, ворог, імовірно, навмисне імітував пуски аеробалістичних ракет. Йдеться про створення окупантами хибних "міток" за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

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