Вертольоти Білорусі перетнули кордон Польщі: в ISW оцінили загрозу від Вагнер

Польща збільшить чисельність військ на кордоні з підконтрольною агресору Росії республікою Білорусь через інцидент з вертольотами режиму Олександра Лукашенка.

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ПВК Вагнер у Білорусі поки що не загрожують ані Україні, ані Польщі - ISW / Колаж: Главред, фото: Держпрогранкомітет Білорусі, соцмережі

Російські найманці ПВК Вагнер у Білорусі не несуть загрози Україні чи Польщі. Небезпека з їхнього боку може виникнути тільки у тому випадку, якщо вони отримають переоснащення механізованою технікою. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що бойовики ПВК Вагнер, в рамках навчання з якими, як стверджують російські пропагандисти, білоруські вертольоти перетнули повітряний кордон з Польщею, не несуть загрози польській та українській державам.

Принаймні, доки вони не переоснащені механізованою військовою технікою.

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"В ISW продовжує оцінювати, що сили Вагнера в Білорусі не становлять військової загрози для Польщі (або Україні, якщо на те пішло), доки вони не будуть переоснащені механізованою технікою", - наголошується в повідомленні.

Також аналітики вказали, що у зв'язку з порушенням двома білоруськими вертольотами повітряного простору Польщі Варшава вирішила збільшити присутність своїх військових біля кордону з РБ.

Вертольоти Білорусі перетнули кордони Польщі

Два вертольоти Повітряно-космічних сил Білорусі 1 серпня перетнули повітряний кордон Польщі. Білоруські війська проводили спільні навчання з бойовиками ПВК Вагнер. Вертольоти летіли дуже низько, тому польським засобам стеження виявити їх було складно.

У Польщі виступили із заявою і повідомили про інцидент НАТО.

"Після подання командирами та начальниками служб висновків щодо аналізу ситуації було встановлено, що 1 серпня 2023 року, відбулося порушення повітряного простору Польщі двома білоруськими вертольотами, які проводили навчання поблизу кордону", - зазначили у відомстві.

У Міноборони Білорусі у відповідь сказали, що заяви Польщі про інцидент з вертольотами нібито "надумані". Мовляв, Варшава шукає "виправдання нарощуванню сил і засобів біля білоруського кордону".

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