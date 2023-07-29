Вагнерівці рушили до Сувальського коридору: у Польщі заявили, що їм загрожує атака

На захід Білорусі рухаються понад 100 найманців ПВК "Вагнера". Моравецький наголошує, що можлива гібридна атака на польську територію.

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Польща заявила про загрозу гібридної атаки на свою територію/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

Понад сотня найманців приватної військової компанії "Вагнера" у Білорусі зараз рухаються в бік Сувальського коридору, який з’єднує територію балтійських країн з Польщею та відокремлює Калінінградську область країни-агресорки Росії та Білорусь.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляється на офіційній сторінці Канцелярії польського прем’єра у Twitter. Він наголосив, що є ризик вчинення вагнерівцями гібридної атаки на Польщу.

"Майже 2 роки ми маємо справу з постійною атакою на польський кордон – лише цього року було 16 000 спроб нелегального перетину. Зараз ситуація ще більш небезпечна – понад 100 найманців групи "Вагнера" рушили до Сувальського коридору. Це, безумовно, крок до подальшої гібридної атаки на територію Польщі", – заявив Моравецький.

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Польський прем’єрмін–істр припустив, що вагнерівці можуть бути замасковані під білоруських прикордонників, і таким чином можуть допомагати нелегальним іммігрантам потрапляти на польську територію і дестабілізувати Польщу, повідомляє RMF FM із посиланням на слова Моравецького. Але крім цього, найманці ПВК "Вагнера" можуть намагатимуться проникнути на територію Польщі, видаючи себе за нелегальних іммігрантів. Це створює додаткові ризики, наголосив прем’єр Польщі.

Вагнерівці в Білорусі

Нагадаємо, Євген Пригожин зі своїми найманцями з ПВК "Вагнера" вирушив до Білорусі на запрошення самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка після військового заколоту і спроби походу на Москву.

19 липня з’явилося відео, як Пригожин вперше виступив в РБ. Він заявив про ганьбу армії РФ і розкрив долю вагнерівців. Ватажок вагнерівців сказав, що те, що зараз відбувається на фронті – це ганьба, у якій вагнерівці не будуть брати участі.

Після цього повідомлялося, що біля кордонів ЄС серйозно загострюється ситуація. "Вагнерівці" почали підготовку білоруського спецназу недалеко від кордонів з Польщею. Як повідомляло Reuters, Білорусь може опинитися в повній ізоляції через "вагнерівців".

Військовослужбовець ЗСУ, лідер організації С14 Євген Карась спрогнозував, чи зможуть "пригожинці" з Білорусі погрожувати Польщі та Литві. Євген Карась переконаний, що вкидання і провокації росіян з приводу Литви і Польщі ‒ психологічний блеф Кремля.

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