'Провокація Росії': у полку Калиновського розкрили, чи були пуски ракет з Білорусі

Білоруські добровольці з полку імені Кастуся Калиновського не підтвердили інформацію про запуск ракет з території Білорусі по Україні під час вчорашньої масованої атаки, 5 серпня.
"Сьогодні в Мережі поширювалася інформація про те, що з території Білорусі було завдано ракетного удару по території України. Офіційно заявляю, згідно з нашою інформацією, жодних атак з боку Білорусі не відбувалося. Це чергова спроба Росії втягнути режим Лукашенка у повномасштабну війну", - офіційну заяву опублікували у Telegram-каналі, зазначив представник полку.
Вони також закликали білоруських військових не виконувати злочинні накази і не вмирати через примхи "божевільного диктатора".
"Білорусь перебуває під військовою окупацією Росії. А Путін програє у війні. У війні, яку сам же і почав. Маніпулюючи страхом білоруського диктатора, він вкотре намагається зробити білорусів співучасниками злочинів проти людяності. Я звертаюся до всіх білорусів, зокрема і до білоруських військових. Не виконуйте злочинних наказів, які Лукашенкові спускає Кремль. Не віддавайте життя за владу божевільного диктатора і не дайте себе обдурити", - закликали добровольці з Білорусі.
Ситуація в Білорусі
Нагадаємо, що вертольоти Білорусі перетнули кордон Польщі. Польща збільшить чисельність військ на кордоні з підконтрольною агресору Росії республікою Білорусь через інцидент з вертольотами режиму Олександра Лукашенка.
Вагнерівці рушили до Сувальського коридору. На захід Білорусі рухаються понад 100 найманців ПВК "Вагнера". Моравецький наголошує, що можлива гібридна атака на польську територію.
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