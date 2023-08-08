Росія будує великий табір 'вагнерівців' поблизу України: для чого

Відбувається імітація розгортання таборів ПВК "Вагнер", повідомили у ЦНС.

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Росія будує великий табір вагнерівців біля України / колаж: Главред, фото: Росзмі, скріншот: Радіо Свобода

Центр національного спротиву повідомляє про те, що на аеродромі Зябровка в Білорусі розпочато створення наметового містечка для розміщення близько 1000 найманців "Вагнера".

"За інформацією від підпілля на кордоні з Україною, в населеному пункті Зябровка у Республіці Білорусь, будується новий табір для найманців ПВК "Вагнер." Надалі планується їх застосування для імітації підривної діяльності на кордоні з Чернігівською областю", - повідомили у ЦНС.

Водночас зберігається висока ймовірність застосування "вагнерівців" для імітації діяльності у рамках підтримки інформаційної операції країни-агресорки Росії та Білорусі по тиску на країни населення Європи.

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"Ціль такої кампанії полягає в тому, аби змусити країни Європи зменшувати підтримку України. Мовляв, "лиш би на нас не напали", - зазначили у центрі.

На первинному етапі в рамках такої інформаційної операції відбувається імітація розгортання таборів ПВК "Вагнер" та вкиду в інформаційне поле наративів, що найманці готові йти на ЄС.

"Вагнер" у Білорусі: що відомо

Нагадаємо, що до Білорусі перекинули найманців ПВК "Вагнера". За словами Демченка, зараз прикордонники відстежують ситуацію для фіксації місця дислокації, кількості та завдання найманців.

Бойовики Вагнер стягнули до Білорусі понад 700 од. техніки. Найманці ПВК Вагнер Євгенія Пригожина поповнюють свої лави у Білорусі і облаштовуються в селі Цель Осиповицького району, де вони зробили свій табір.

Світан розповів, навіщо ПВК "Вагнер" перемістили до Білорусі. Якщо зараз по ПВК "Вагнер" буде завдано авіаційного або ракетного удару, завдання буде виконане. Але є й інші варіанти розвитку подій.

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