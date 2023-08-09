Мужньо виборював свободу України: біля Старомайорського загинув 19-річний захисник

Ще два тижні - і Данило разом із родиною, друзями, побратимами святкував би своє 20-річчя.

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Біля Старомайорського загинув 19 річний захисник / Колаж: Главред, фото: Facebook Ігор Гуртовий, Telegram Сергій Рєзнік

У тяжких боях за свободу та незалежність нашої країни загинув 19-річний матрос, артиллерист РСЗВ Данило Лихацький. Свій останній бій житель Новомосковська (Дніпропетровська область) прийняв біля Старомайорського Донецької області.

"Війна забирає найкращих! З сумом та болем повідомляємо, що Новомосковщина втратила ще одного героя. Сьогодні в місті Новомосковськ Новомосковського району вшанували пам’ять та проводили в останню дорогу захисника України Лихацького Данила Станіславовича (2003 р.н.)", - зазначив депутат районної ради Ігор Гуртовой у Facebook.

За його словами, Данило загинув біля населеного пункту Старомайорське Волоноваського району Донецькоі області. Герой проявив стійкість, мужність і героїзм, до останнього подиху був вірний присязі та українському народу.

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"Данило був справжнім патріотом України, в лавах ЗСУ перебував з 2021 року. Він був турботливим сином та гарним товаришем, який завжди був готовий прийти на допомогу", - розповів Гуртовой.

У загиблого воїна-героя залишилась мати та батько.

На смерть Данила Лихацького відреагував також міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік.

"Матрос Лихацький Данило Станіславович нищив ворогів на Донеччині. Зовсім молодий хлопчина пішов на війну, бо знав – окупанта треба спинити і вигнати з усіх земель України. Він не жалів себе, а виборював свободу України. На жаль, загинув під час ворожого артобстрілу", - зазначив Рєзнік у Telegram.

Також на загибель Данила відреагувала гімназія, випускником якої він був.

"Ще два тижні - і Даня разом із родиною, друзями, побратимами святкував би своє 20-річчя... Добрий та мужній, свідомий та сильний... Жахлива війна забрала у нього майбутнє... Невимовний біль... Світла пам'ять... Назавжди наш випускник, якому назавжди 19...", - написала гімназія №2 у Facebook.

Нагадаємо, нещодавно у Верховній Раді України повідомили про загибель на війні народного депутата IV скликання Сергія Слабенко. Екс-нардеп загинув у боях на Запорізькому напрямку. На Сергія вдома чекала дружина із сином і донькою.

Також повідомлялося, що у боях на Донбасі загинув командир протитанкового відділення. Олександр Рицький загинув при виконанні бойового завдання біля села Іванівське Бахмутського району Донецької області.

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