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Кабмін затвердив розмір доплат під час війни: кому світить до 100 тисяч на місяць

Олексій Тесля
9 серпня 2023, 21:43 оновлено 9 серпня, 21:48
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Всі, хто залучений до захисту України, отримуватимуть доплати під час війни, підкреслив Денис Шмигаль.
Виплати військовим
В Україні встановили доплати військовим / Колаж: Главред, Фото: УНІАН

Уряд України затвердив розмір щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників на час воєнного стану, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Всі, хто залучений до захисту України, отримуватимуть доплати під час війни. Сьогодні на позачерговому засіданні уряду ухвалили постанову, яка унормовує питання справедливих щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників", - повідомив він у Telegram.

Як повідомив прем'єр-міністр, розмір доплат на час дії воєнного стану становитиме 30 тис. грн щомісяця.

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"Для осіб, які здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 тис.грн. А для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях - 100 тис.грн. Також встановлюються щомісячні доплати для строковиків і курсантів у розмірі 6 тис. грн і 2,35 тис. грн відповідно", - додав Шмигаль.

Раніше Рада прийняла закон про доплати і відпустки військовим. Парламент прийняв у другому читанні і в цілому законопроект № 9342 про доплати військовим. За закон" Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань пов'язаних з проходженням військової служби під час дії воєнного стану " проголосували 311 народних обранців.

Нагадаємо, що в Україні" урізали " виплати військовим. Тепер надбавку 30 тисяч гривень виплачуватимуть тим, хто знаходиться в зоні бойових дій або в оточенні. Постанова набрала чинності з дня оприлюднення, її почали застосовувати з 1 червня 2022 року.

У Генштабі зробили важливу заяву щодо додаткових виплат військовим.У командуванні зазначили, що доплати військовим виплачують також тим, хто перебуває на бойовому чергуванні і бере участь у відбитті повітряних нападів.

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