Все у вогні, багато постраждалих, є загиблий: РФ безжально атакувала Запоріжжя

Російські окупанти вдарили по Запоріжжю ударними безпілотниками типу Шахед.

РФ вдарила по Запоріжжю / Колаж: Главред, фото: Іван Федоров

Що відомо:

РФ атакувала Запоріжжя ударними дронами

Внаслідок атаки здійнялась пожежа

У Запоріжжі багато поранених, є загиблий

Російські окупанти атакували Запоріжжя ударними безпілотниками та ракетами. Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Спершу Федоров попереджав про загрозу ударів, після чого у місті пролунали три вибухи. Згодом пролунали повторні удари. Загалом було п'ять ударів по місту.

Що відомо про Шахеди / Інфографіка: Главред

Стало відомо, що внаслідок атаки були пошкоджені складські приміщення та автомобілі. Щонайменше 12 людей постраждали. 43-річний чоловік перебуває у тяжкому стані, ще один - у стані середньої тяжкості. Щонайменше одна людина загинула.

"Станом на зараз 12 людей звернулись за допомогою лікарів", - зазначив голова ОВА.

Згодом у Мережі розлетілось відео з моментом атаки на місто. На кадрах видно, як російські реактивні дрони один за одним летять над містом та влучають в одну точку.

Дивіться відео з моментом влучання у Запоріжжі:

Росіяни вдарили по Запоріжжю / фото: скріншот

У Нацполіції зазначили, що ворог вдарив по промисловій зоні у Запоріжжі.

"Унаслідок ударів загинув чоловік, пʼятеро громадян поранені. На місцях подій працюють поліцейські, працівники ДСНС та відповідні екстрені служби. Поліцейські приймають заяви та повідомлення потерпілих громадян щодо пошкодження житла і майна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 23 вересня вдень Росія підняла у небо стратегічну авіацію, здатну завдавати ударів по Україні ракетами Х-101. Літаки вже перебувають у районах можливих пусків, інформують моніторингові канали.

Напередодні, ввечері 22 вересня, окупанти здійснили ракетну атаку по Одесі. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.

У ніч на 23 вересня російська армія знову завдала комбінованого удару дронами та ракетами по території України. Під обстріл потрапили Одеська, Дніпропетровська, Кіровоградська області та Запоріжжя. Загалом ворог використав три балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" та 115 ударних безпілотників. У шести точках зафіксовано влучання.

Згодом стало відомо, що Росія готує нову масовану атаку по Україні. Росія може посилити удари по енергетичній та газовій інфраструктурі України напередодні опалювального сезону, вказують українські чиновники.

Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

