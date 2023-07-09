"У вихід на кордони 1991 року не вірю": політолог анонсував "зраду" в жовтні

Андрій Золотарьов не виключає, що війна в Україні може перейти на стадію заморозки конфлікту.

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Війна в Україні може перейти на стадію заморозки / Колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, УНІАН

Війна в Україні не закінчиться виходом на кордони 1991 року. Принаймні в такий сценарій не вірить політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов. Про це він розповів під час чату на Главреде.

"У сценарій виходу на кордони 1991 року я не вірю. Але більшість українців представляють перемогу саме так. Однак політика і військова справа – це мистецтво реального", - сказав Золотарьов.

Він додав, що великою перемогою буде навіть повернення на позиції станом на лютий 2022 року. Однак найреальнішим сценарієм Золотарьов називає заморозку конфлікту.

"Але найбільш вірогідним сценарієм я вважаю заморозку конфлікту за корейським сценарієм, а де пройде наша 38 паралель, залежить від ЗСУ", - сказав політолог.

Він також поки не бачить ймовірності мирного врегулювання конфлікту. Адже Україна і Росія не ослаблені настільки, щоб намагатися знайти компроміс на переговорах.

"Як правило, на це виходять, коли виявляються проблеми в Збройних силах, економіці, а також територіальні втрати. Але, зверніть увагу, до кого сьогодні апелює Кремль – він апелює до колективного Заходу, мовляв, навіщо вести переговори з Україною, якщо вона несуб'єктна, несамостійна і раз по раз отримує відмову, не знаходить взаємності", - пояснив Золотарьов.

Політолог переконаний, що ситуація в Україні може змінитися вже цієї осені. Він уточнив, що в Копенгагені вже ходять чутки про нібито "контакти росіян з американцями на Близькому Сході".

"Реально щось може почати змінюватися в жовтні, і тоді може бути "зрада" в очах багатьох. Бо більшість українців сподіваються на диво - на повернення до кордонів 1991 року. Це диво може статися тільки в одному випадку - якщо в Росії почнеться смута. Адже ще два місяці тому ніхто не припускав, що Пригожин майже дійде до Москви з 8 тисячами вагнерівців", - сказав Золотарьов.

Дивіться відео про те, чому Україна під загрозою заморозки війни:

Хто такий Андрій Золотарьов Андрій Володимирович Золотарьов (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник Центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина( 1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Замороження конфлікту в Україні

Війна Росії проти України може перетворитися на заморожений конфлікт через виснаження сил, можливостей і підтримки та уваги з боку західних країн, заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала. За його словами, сценарій буде виснажливим у довгостроковій перспективі.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що Росія всіма силами намагається заморозити війну в Україні і використовує для цього різні пацифістські організації.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війна в Україні не може тривати роками, адже військовий потенціал Москви послаблюється, а Києва - посилюється. При цьому він акцентував на тому, що ресурс Росії скорочується. Ворог використав свої можливості і в умовах санкцій зіткнеться з проблемами у виробництві озброєнь.

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