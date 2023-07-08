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Україна не піде на заморозку, затяжної війни не буде - Подоляк

Андрій Ганчук
8 липня 2023, 15:35 оновлено 8 липня, 15:42
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Військові ресурси України зростають, а можливості країни-окупанта Росії стрімко скорочуються, сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
Подоляк, ВСУ
Не можна допустити заморозки війни, інакше Росія знову нападе - Подоляк / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, 17 ОТБр

Розв'язана Росією війна проти України не може тривати роками, оскільки військовий потенціал Києва постійно посилюється, а Москви – послаблюється. Українська держава не піде на заморозку війни, оскільки бачить в ній загрозу існування країни. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В інтерв'ю Медуза він розповів про те, що, незважаючи на затримки в постачаннях зброї, військові можливості України продовжують зростати. Військово-промисловий комплекс країни і держав-партнерів працює все інтенсивніше.

"Просто до війни ніхто не виробляв десятки тисяч снарядів на місяць - а зараз зовсім інше сприйняття потреб ВПК і готується необхідний обсяг озброєнь", - вважає Подоляк.

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При цьому він акцентував увагу на тому, що ресурс Росії скорочується. Ворог використав свої можливості і в умовах санкцій зіштовхнеться з проблемами у виробництві озброєнь.

"Плюс це вимагає преміальних виплат. Грубо кажучи, тут потрібно з великим дисконтом продавати свій товар і одночасно з великою надбавкою купувати якісь запчастини для того чи іншого виробництва. Все це буде позначатися на економічному стані РФ", - сказав чиновник.

Україна не піде на заморозку війни

За словами радника глави ОП, війна не повинна стати замороженим конфліктом. Подібний сценарій стане загрозою існування української держави.

"Але я не бачу потенціалу у цієї війни перерости в заморожений конфлікт. Тому що для України це означатиме фінал існування держави", - сказав Михайло Подоляк і підкреслив, що заморозка лише дозволить Росії посилитися і підготуватися до повторних наступів.

Контрнаступ ЗСУ

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявив, що армія України та інші військові підрозділи роблять все можливе і неможливе для проведення контрнаступальної операції. Але для подальшого просування ЗСУ потрібно більше зброї.

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський розповів, що ЗСУ на Бахмутському напрямку повернули частину раніше захоплених військами РФ територій. Армія розтрощує ворожу техніку.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ фактично взяли у пастку російських окупантів у Бахмуті. Українська армія просунулася на південному фланзі Бахмутського напрямку.

Інші новини:

Михайло Подоляк війна Росії та України
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