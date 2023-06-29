Мета РФ - заморозити війну, для цього в хід йдуть методички КДБ - Коваленко

РФ контролює пацифістські організації, які пропагують тези про те, що війна в Україні відбувається через те, що Захід постачає Україні зброю.

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Використовуючи пацифізм, Москва хоче поставити війну на паузу, сказав Олександр Коваленко / Колаж: Главред, фото: Facebook, Фото: ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького

Країна-агресор Росія всіма силами намагається заморозити війну в Україні та використовує для цього різні пацифістські організації. Ці методи застосовував ще СРСР, тепер вони "у спадок" перейшли до РФ. Про це в інтерв'ю Главреду розповів блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, окупанти втрачають ініціативу, сили і ресурси.

"Їм критично не вистачає ресурсів - особливо артилерії та військової техніки. У червні вони зазнали найбільших втрат за весь період повномасштабного вторгнення в Україну. У травні вони встановили рекорд, але вже в червні рекорд став абсолютним", - зазначив він.

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Коваленко додав, що артилерійські знаряддя росіяни не встигають знімати з консервації та підвозити їх в зону бойових дій у великій кількості.

"Тому зараз вони роблять все для того, щоб змусити Україну підписати мирний договір або призупинити бойові дії за допомогою переговорів. Для цього вони використовують різні європейські та світові пацифічні організації. Пацифізм - тема, яку використовували ще радянські спецслужби, в тому числі і КДБ, щоб ретранслювати пацифістські ідеї, спрямовані на примирення з Радянським Союзом, роззброєння Заходу та інші питання. У спадок тема перейшла до Росії", - зазначив військово-політичний оглядач.

Коваленко пояснив, що Москва контролює велику кількість пацифістських організацій, які зараз пропагують тези про те, що війна в Україні відбувається нібито з вини заходу, який надає Україні зброю.

"Пацифісти закликають припинити це і нібито почати переговори і досягти миру. Шляхом використання цього пацифізму Москва намагається поставити війну на паузу, щоб накопичити ресурси для подальших масштабних бойових дій", - резюмував він.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Мирні переговори України і РФ

28 червня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що країна-окупант Росія є абсолютно недоговірним суб'єктом світової політичної арени. Російський диктатор Володимир Путін слабкий, брехливий та не контролює ситуацію. Москва продовжує терористичні обстріли і не дотримується будь-яких досягнутих домовленостей.

Президент Володимир Зеленський раніше сказав, що Україна ніколи не піде на переговори з агресором Росією, якщо Москва не забере своїх окупантів із захоплених територій. За словами гаранта, Київ не погодиться зі сценарієм замороженої війни.

"Як би далеко ми не просунулися в нашому контрнаступі, ми не погодимося на заморожений конфлікт, тому що це війна, це безперспективний розвиток для України", - сказав президент.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак поставив Росії дві жорсткі вимоги щодо переговорів. Зокрема, для запуску діалогу окупантам слід вивести всі свої війська з України, а формула Зеленського повинна стати базою для завершення війни.

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