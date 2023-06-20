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У Чехії попередили: війну в Україні можуть заморозити через виснаження Заходу

Олексій Тесля
20 червня 2023, 14:40 оновлено 20 червня, 14:56
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Не схоже на те, що війна в Україні закінчиться найближчим часом, каже Петр Фіала.
Фіал
Петр Фіала не виключив замороження війни / 93-тя ОМБр Холодний Яр, Facebook/petr.fiala1964

Війна Росії проти України може перетворитися на заморожений конфлікт через виснаження сил, можливостей і підтримки та уваги з боку західних країн, заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

"Останні повідомлення про прогрес України обережно-оптимістичні, але не схоже, що війна закінчиться найближчим часом. Навпаки, існує загроза сценарію замороженого конфлікту, що означатиме створення центру перманентної нестабільності безпеки в Східній Європі", - цитує його видання Novinky.

За його словами, сценарій буде виснажливим у довгостроковій перспективі, тому Чехія разом з іншими країнами повинні "сприяти його запобіганню", оскільки суспільство "втрачає розуміння" підтримки України.

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"Виснаження - це те, що найбільше загрожує нам у сьогоднішній ситуації. Я маю на увазі не тільки виснаження українських сил і вичерпання можливостей, які ми можемо надати, а й вичерпання підтримки та уваги з боку західних країн. Є загроза, що незабаром суспільство може втратити розуміння підтримки атакованої країни", — попередив прем'єр.

Фіала додав, що Росія показала, що готова перейти всі кордони, в тому числі і людяності.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що війна в Україні завершиться з поверненням до кордонів станом на 1991 рік. Якщо не буде повернуто під контроль Києва Крим чи Донбас, війна триватиме.

"Завершити цю війну можна тільки одним шляхом - це повернення кордонів у будь-якій формі, але кордонів наших зразка 91-го року", - сказав він.

Війна Росії проти України триватиме до 2024 року. При цьому жодна зі сторін не здобуде перемоги, але обидві відмовляться вести переговори про припинення конфлікту. Про це йдеться в "злитих" в Мережу Секретних матеріалах розвідки США, пише The Washington Post.

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