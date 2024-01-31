В Україну повернули людей зі списку на обмін 24 січня, але не всіх: що відомо

Попередній обмін полоненими мав відбутися 24 січня, але цього не сталося через падіння російського Іл-76, на борту якого нібито були військовополонені.

https://glavred.net/ukraine/v-ukrajinu-ne-povernuli-lyudey-zi-spisku-na-obmin-yakiy-zirvavsya-cherez-il-76-gur-10537778.html Посилання скопійоване

В Україну не повернули людей з попереднього списку на обмін / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський

Сьогодні, 31 січня, між РФ та Україною відбувся великий обмін полоненими. Додому вдалося повернути 207 українців. Однак серед повернених немає людей зі списку на обмін, який не відбувся через падіння російського літака Іл-76. Про це заявив представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов, повідомляє Голос Америки.

"Людей, які були у попередньому списку на обмін, який мав відбутися 24 січня, але не відбувся через трощу літака ІЛ-76, під час цього обміну не повернули", - йдеться у повідомленні.

Водночас представник Координаційного штабу Петро Яценко заявив, що військових із цього списку все ж вдалося повернути, однак не всіх. РФ не віддала 65 військових, які за словами окупантів нібито були на борту російського літака Іл-76.

відео дня

"Повернулися ті, хто мав повернутися попереднього разу під час скасованого обміну. На жаль, 65 військовослужбовців, які за словами РФ перебували на борту Іл-76, Росія не повернула. Вона відмовляється надавати будь-яку інформацію", - сказав Петро Яценко.

Він додав, що РФ постійно відкладає обміни полоненими.

Обмін полоненими

31 січня відбувся великий обмін полоненими - додому в Україну повернулися 207 військовополонених. Серед звільнених з полону українців є багато військових, які захищали Маріуполь, воювали на "Азовсталі" та Зміїному. Багато звільнених з полону українців мають важкі поранення та хвороби.

З російського полону також повернувся захисник Маріуполя, дружину і доньку якого вбила російська ракета в Дніпрі. Молодший сержант Захар потрапив у полон разом зі своєю дружиною Тетяною, коли відбувалась евакуація з "Азовсталі". Через півроку жінку повернули і вона оселилася в Дніпрі разом з дочками саме у тому будинку, в якому російська ракета зруйнувала весь під'їзд. Старша дочка вижила, бо в цей момент була не у Дніпрі.

Дивіться відео з кадрами повернення українських військових з полону:

В Україні відбувся обмін полоненими / фото: скріншот

Катастрофа Іл-76

Нагадаємо, низка російських ЗМІ поширили заяви російських чиновників про те, що на борту Іл-76 нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін. У ГУР підтвердили лише те, що на 24 січня планувався обмін полоненими і він поки що не відбувається.

Також президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що росіяни грають із життями українських полонених, із почуттями рідних і з емоціями українського суспільства. Президент наголосив, що потрібно встановити чіткі факти в інциденті.

У ГУР зазначали, що на Іл-76 мали летіти кремлівські VIP-персони, але ФСБ не пустила на борт. До цього в ГУР заявили, що РФ спланувала падіння Іл-76. Росія не повідомила про те, як та яким маршрутом будуть перевозити військовополонених. Це автоматично ставить під загрозу життя українських захисників.

Інші новини про Іл-76:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.