В Україну повернули людей зі списку на обмін 24 січня, але не всіх: що відомо

Попередній обмін полоненими мав відбутися 24 січня, але цього не сталося через падіння російського Іл-76, на борту якого нібито були військовополонені.
Посилання скопійоване
Сьогодні, 31 січня, між РФ та Україною відбувся великий обмін полоненими. Додому вдалося повернути 207 українців. Однак серед повернених немає людей зі списку на обмін, який не відбувся через падіння російського літака Іл-76. Про це заявив представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов, повідомляє Голос Америки.
"Людей, які були у попередньому списку на обмін, який мав відбутися 24 січня, але не відбувся через трощу літака ІЛ-76, під час цього обміну не повернули", - йдеться у повідомленні.
Водночас представник Координаційного штабу Петро Яценко заявив, що військових із цього списку все ж вдалося повернути, однак не всіх. РФ не віддала 65 військових, які за словами окупантів нібито були на борту російського літака Іл-76.
відео дня
"Повернулися ті, хто мав повернутися попереднього разу під час скасованого обміну. На жаль, 65 військовослужбовців, які за словами РФ перебували на борту Іл-76, Росія не повернула. Вона відмовляється надавати будь-яку інформацію", - сказав Петро Яценко.
Він додав, що РФ постійно відкладає обміни полоненими.
31 січня відбувся великий обмін полоненими - додому в Україну повернулися 207 військовополонених. Серед звільнених з полону українців є багато військових, які захищали Маріуполь, воювали на "Азовсталі" та Зміїному. Багато звільнених з полону українців мають важкі поранення та хвороби.
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
З російського полону також повернувся захисник Маріуполя, дружину і доньку якого вбила російська ракета в Дніпрі. Молодший сержант Захар потрапив у полон разом зі своєю дружиною Тетяною, коли відбувалась евакуація з "Азовсталі". Через півроку жінку повернули і вона оселилася в Дніпрі разом з дочками саме у тому будинку, в якому російська ракета зруйнувала весь під'їзд. Старша дочка вижила, бо в цей момент була не у Дніпрі.
Дивіться відео з кадрами повернення українських військових з полону:
Катастрофа Іл-76
Нагадаємо, низка російських ЗМІ поширили заяви російських чиновників про те, що на борту Іл-76 нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін. У ГУР підтвердили лише те, що на 24 січня планувався обмін полоненими і він поки що не відбувається.
Також президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що росіяни грають із життями українських полонених, із почуттями рідних і з емоціями українського суспільства. Президент наголосив, що потрібно встановити чіткі факти в інциденті.