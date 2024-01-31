З полону повернувся захисник Маріуполя, його дружину і доньку вбила ракета в Дніпрі

Чоловік потрапив у полон разом із дружиною. Згодом жінку обміняли і вона оселилася в Дніпрі з двома донечками.

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З полону повернувся військовий, дружину та дочку якого вбила російська ракета / Колаж: Главред, фото: Кирило Тимошенко, t.me/Koord_shtab, t.me/dmytro_lubinetzs

31 січня в Україну повернулися 207 захисників, які перебували у російському полоні. Вдома тепер і молодший сержант Захар, який боронив Маріуполь та воював на "Азовсталі". Однак він більше не зможе побачити свою кохану дружину та молодшу донечку, бо їх вбила російська ракета. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Чоловік потрапив у полон під час евакуації з "Азовсталі". Разом з ним була і дружина Тетяна. Менше ніж за півроку жінку звільнили і вона оселилась з двома донечками у Дніпрі.

14 січня 2023 року російська ракета влучила у будинок, де була Тетяна, її молодша донечка та мама. Ворог знищив весь під'їзд. Врятувати жінок не вдалося, вони загинули.

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Вижила лише старша дочка Захара - 19-річна Руслана. У момент удару по багатоповерхівці дівчина була не в Дніпрі.

Дивіться відео з кадрами повернення українських військових з полону:

В Україні відбувся обмін полоненими / фото: скриншот

Обмін полоненими

31 січня відбувся великий обмін полоненими - додому в Україну повернулися 207 військовополонених. Серед звільнених з полону українців є багато військових, які захищали Маріуполь, воювали на "Азовсталі" та Зміїному. Багато звільнених з полону українців мають важкі поранення та хвороби.

Нагадаємо, новий обмін полоненими мав відбутися 24 січня. Однак цього дня впав російський літак Іл-76 і на тлі цього почали ширитися чутки про те, що на його борту могли бути українські військовополонені. Водночас жодних офіційних підтверджень цього не було.

29 січня в ГУР анонсували новий обмін полоненими з РФ. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що цей обмін може відбутися вже найближчим часом.

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