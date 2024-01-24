УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Це загрожує життю полонених": у ГУР заявили, що РФ спланувала падіння Іл-76

Ангеліна Підвисоцька
24 січня 2024, 18:21
Водночас у Повітряних силах стверджують, що українських полонених не було на борту Іл-76.
'Це загрожує життю полонених': у ГУР заявили, що РФ спланувала падіння Іл-76
РФ спланувала збиття Іл-76 / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з відео

Росія спланувала збиття літака Іл-76 у Бєлгородській області. До того ж дії РФ загрожують життю українських військовополонених. Про це офіційно заявили в ГУР.

Розвідники підтвердили, що сьогодні, 24 січня, повинен був відбутися обмін полоненими, однак він не відбувся. Водночас там зазначили, що розвідники не мають достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака і в якій кількості.

"Зі свого боку Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну. Російських полонених військовослужбовців було вчасно доставлено на обумовлену точку для обміну, де вони перебували у безпеці. Безпеку ж наших Захисників, згідно домовленостей, повинна була забезпечити російська сторона. Водночас, українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилось в минулому", - повідомили в ГУР.

відео дня

У розвідці акцентували на тому, що посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечним. До того ж він повинен обговорюватись обома сторонами, бо це наражає на небезпеку весь процес обміну.

"Україна не була проінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених. Відомо, що доставка полонених відбувається як авіаційним, так і залізничним і автомобільним транспортом. Це може свідчити про навмисні дії Росії, направлені на створення загрози життю та безпеки полонених", - йдеться у повідомленні.

У ГУР заявили, що РФ навмисно спланувала подібне, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні та послабити міжнародну підтримку.

Полонених в літаку не було

У російському літаку Іл-76 не було українських військовополонених. Про це заявили джерела у Повітряних силах України, повідомляє NV.

"Ми впевнені, що полонених там не було", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що цим літаком росіяни кілька разів на день підвозять боєприпаси на фронт.

"Це їхній перевірений маршрут, яким вони щонайменше тричі на день підвозять не тільки боєприпаси, а й С-300", - йдеться у повідомленні.

Маршрут Іл-76

За даними сервісу трекінгу авіаперельотів Flightradar, російський літак Іл-76, який впав у Бєлгородській області, був зафіксований біля Сирії о 0:31 UTC у середу, 24 січня. Борт прямував до РФ через повітряний й простір Судівської Аравії та Ірану.

Падіння Іл-76

Нагадаємо, 24 січня в Бєлгородській області РФ впав літак Іл-76. Авіакатастрофа, ймовірно, сталася біля хутора Кривого. Уламки літака розлетілися на кілька кілометрів. Російські Telegram-канали повідомили, що на борту літака нібито було 63 людини. Пізніше з'явилася інформація, що на борту Іл-76 перебували 75 осіб (5 із них члени екіпажу).

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко припустив, що РФ буде через аварію Іл-76 приховувати насильство над полоненими. На його думку, росіяни здатні розкидати тіла українських полонених у зоні падіння літака.

Водночас представник Головного управління розвідки Андрій Юсов підтвердив, що 24 січня мав бути обмін полоненими, але він не проводиться. У ГУР поки не можуть підтвердити або спростувати інформацію про те, були на борту військовополонені чи ні.

Експерти вважають, що російський літак Іл-76 був збитий на зльоті.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Ил-76 вторгнення Росії ГУР
Реклама

Головне за день

Буря зі снігу та дощу накриє всю країну: названо регіони, де буде небезпечний вітер

Буря зі снігу та дощу накриє всю країну: названо регіони, де буде небезпечний вітер

19:13 Синоптик
"Це загрожує життю полонених": у ГУР заявили, що РФ спланувала падіння Іл-76

"Це загрожує життю полонених": у ГУР заявили, що РФ спланувала падіння Іл-76

18:21 Україна
"18-річні - найкращі воїни": генерал вимагає знизити призовний вік до мінімуму

"18-річні - найкращі воїни": генерал вимагає знизити призовний вік до мінімуму

17:17 Україна
Всі головні новини

Останні новини

19:23

Версія росіян із полоненими на борту Іл-76 руйнується, як кришталевий замок

19:13

Буря зі снігу та дощу накриє всю країну: названо регіони, де буде небезпечний вітер

19:10

Хюррем вже не та: Волочкова зганьбилася новим "царственим" луком

19:10

Російський Іл-76 міг просто впасти, але який крик піднявся на імперіїПогляд

19:10

Місячний календар 25 січня 2024 року: чому в цей день не можна стригтися

Усі версії падіння Іл-76 під Бєлгородом: що насправді сталосяУсі версії падіння Іл-76 під Бєлгородом: що насправді сталося
18:55

Чому не можна спати із включеним опаленням: експерти попередили про загрозу:

18:51

"Зовсім переплутав береги?": Гончаренко пропіарився на полонених, Карась розгніваний

18:39

"На кордоні проблем не було": Арестович зізнався, як виїхав за кордон

18:21

"Це загрожує життю полонених": у ГУР заявили, що РФ спланувала падіння Іл-76

Реклама
18:10

Ніколи не купуйте це печиво: лікар попередила про небезпекуВідео

18:00

Для чого потрібні прорізи на тертці збоку: їх використовують рідко, але даремно

17:54

"До річниці війни": ЄС готує потужні санкції проти РФ та велику допомогу Україні

17:34

Словаччина допомагатиме Україні, але не буде надсилати зброю - спікер парламенту

17:27

Плагіат, "зрада" та прогнози букмекерів: Мірошниченко прокоментував скандали навколо Нацвідбору на Євробачення-2024

17:17

"18-річні - найкращі воїни": генерал вимагає знизити призовний вік до мінімуму

17:01

До падіння Іл-76 фіксувались поставки ракет до Бєлгорода небом: коментар ЗСУ

16:57

Створить диво, про яке ви не здогадуєтеся: навіщо пити яблучний оцет

16:53

На Донеччині оголосили термінову евакуацію: в ОВА попередили про небезпеку

16:29

Гороскоп на завтра 25 січня 2024: Терезам - новини, Водолію - знайомство

16:27

РФ має вивести 300 тисяч солдат з України для нападу на НАТО - генерал Естонії

Реклама
16:25

Несподіваний ефект: навіщо хитрі господині наклеюють скотч на совокВідео

16:22

"Проклята цвіль": Ольга Сумська розповіла, чому потрапила до лікарні

16:09

Таро-прогноз на повню 25 січня 2024: кого чекають гроші, а кого - проблемиВідео

15:59

Росія отримала мільйон боєприпасів: експерт розкрив загрози

15:45

РФ видала повну маячню: експолонений пояснив, чому заяви про Іл-76 - брехня

15:39

Favbet Foundation передав ЗСУ на Східний напрямок два мікроавтобуси та позашляховик

15:31

Вдалося досягти згоди: Фіцо заявив, що Словаччина не заблокує допомогу Україні

15:28

Трубам прийде кінець: 3 речі, які категорично не можна змивати в раковину

15:27

Зірку "Сам удома" в критичному стані госпіталізували

15:21

У США зробили заяву про масштабний наступ армії РФ: окупанти змінили тактику

15:19

Двері скриплять - чим змастити: прості засоби позбавлять моторошних звуків

15:18

Гетманцев в ручному режимі вимагає від ФГВФО розкрити банківську таємницю банку "Конкорд"

14:27

"Сьогодні мав бути обмін полоненими": ГУР - про чутки навколо падіння Іл-76

14:07

Дружина Віктора Павліка показала, як їх намагаються посварити "доброзичливці"

14:06

РФ буде через аварію "Іл-76" ховати насильство над полоненими - радник мера Маріуполя

14:01

Головоломка для тих, у кого орлиний зір: треба знайти 4 зайві цифри за 5 секунд

14:00

Окупанти залучають свої "елітні" війська: Братчук розповів про бої на Херсонщині

13:40

Скандальний прем'єр Словаччини Фіцо прибув до України: усі подробиціВідео

13:37

Ось що буде, якщо стримувати чхання: лікар попередив про 3 можливі наслідкиВідео

13:36

Авіакатастрофа Іл-76: чому не видно розкиданих тіл?Погляд

Реклама
13:05

"Вирішила зробити щось кардинальне": Злата Огневич здивувала зміною іміджу

13:05

Російський літак "Іл-76" був збитий на зльоті - ЗМІ

13:00

РФ почне масштабну війну проти НАТО у 2025 році: експерт озвучив сценарій

12:57

Штаб по поводженню з військовополоненими зробив термінову заяву про падіння Іл-76

12:47

Ваш кіт може бути генієм: простий тест, який допоможе визначити IQ вашої кішки

12:44

Могилевська показала сімейну ідилію з "чоловіком" і дітьми в чарівному кліпі

12:00

Китайський гороскоп на завтра 25 січня: Змії - відпочиньте, Кролики - проявіть почуття

11:59

Може перетворитись на отруту: лікар розповів, скільки сала можна їсти на деньВідео

11:54

"З'явилися дві гострі проблеми": Жданов розповів, чому Захід затримує допомогу

11:53

Завдяки українцям, у Римі скасували концерт російського піаніста

Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Усе про шоу-бізнесСпорт з Анітою ЛуценкоГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїУкраїнська мова з АвраменкомНародні прикмети
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти