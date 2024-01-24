'Це загрожує життю полонених': у ГУР заявили, що РФ спланувала падіння Іл-76

Водночас у Повітряних силах стверджують, що українських полонених не було на борту Іл-76.

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РФ спланувала збиття Іл-76 / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з відео

Росія спланувала збиття літака Іл-76 у Бєлгородській області. До того ж дії РФ загрожують життю українських військовополонених. Про це офіційно заявили в ГУР.

Розвідники підтвердили, що сьогодні, 24 січня, повинен був відбутися обмін полоненими, однак він не відбувся. Водночас там зазначили, що розвідники не мають достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака і в якій кількості.

"Зі свого боку Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну. Російських полонених військовослужбовців було вчасно доставлено на обумовлену точку для обміну, де вони перебували у безпеці. Безпеку ж наших Захисників, згідно домовленостей, повинна була забезпечити російська сторона. Водночас, українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилось в минулому", - повідомили в ГУР.

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У розвідці акцентували на тому, що посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечним. До того ж він повинен обговорюватись обома сторонами, бо це наражає на небезпеку весь процес обміну.

"Україна не була проінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених. Відомо, що доставка полонених відбувається як авіаційним, так і залізничним і автомобільним транспортом. Це може свідчити про навмисні дії Росії, направлені на створення загрози життю та безпеки полонених", - йдеться у повідомленні.

У ГУР заявили, що РФ навмисно спланувала подібне, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні та послабити міжнародну підтримку.

Полонених в літаку не було

У російському літаку Іл-76 не було українських військовополонених. Про це заявили джерела у Повітряних силах України, повідомляє NV.

"Ми впевнені, що полонених там не було", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що цим літаком росіяни кілька разів на день підвозять боєприпаси на фронт.

"Це їхній перевірений маршрут, яким вони щонайменше тричі на день підвозять не тільки боєприпаси, а й С-300", - йдеться у повідомленні.

Маршрут Іл-76

За даними сервісу трекінгу авіаперельотів Flightradar, російський літак Іл-76, який впав у Бєлгородській області, був зафіксований біля Сирії о 0:31 UTC у середу, 24 січня. Борт прямував до РФ через повітряний й простір Судівської Аравії та Ірану.

Падіння Іл-76

Нагадаємо, 24 січня в Бєлгородській області РФ впав літак Іл-76. Авіакатастрофа, ймовірно, сталася біля хутора Кривого. Уламки літака розлетілися на кілька кілометрів. Російські Telegram-канали повідомили, що на борту літака нібито було 63 людини. Пізніше з'явилася інформація, що на борту Іл-76 перебували 75 осіб (5 із них члени екіпажу).

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко припустив, що РФ буде через аварію Іл-76 приховувати насильство над полоненими. На його думку, росіяни здатні розкидати тіла українських полонених у зоні падіння літака.

Водночас представник Головного управління розвідки Андрій Юсов підтвердив, що 24 січня мав бути обмін полоненими, але він не проводиться. У ГУР поки не можуть підтвердити або спростувати інформацію про те, були на борту військовополонені чи ні.

Експерти вважають, що російський літак Іл-76 був збитий на зльоті.

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