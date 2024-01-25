На Іл-76 мали летіти кремлівські VIP-персони, але ФСБ не пустила на борт - ГУР

Андрій Юсов сказав, що країна-агресор РФ використовувала літаки під час попередніх обмінів полоненими, але завжди попереджала ЗСУ про це.

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Речник ГУР Андрій Юсов висловився про катастрофу Іл-76 / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот із відео

На борту літака Іл-76, який 24 січня розбився в Бєлгородській області країни-агресора Росії, мали перебувати російські високопосадовці, проте в останній момент співробітники ФСБ РФ заборонила їм сідати на борт. Про це в коментарі "Радіо Свобода" розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, про це українській розвідці стало відомо вже після катастрофи літака.

"На борту дійсно мали перебувати кілька VIP-ів офіційних від військово-політичного представництва держави-агресора. Їхні прізвища відомі і будуть названі, матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування. Але в останній момент ФСБ фактично наказала їм не сідати на цей борт і скористатися іншими видами транспорту. Ця інформація була вже з'ясована після того, як подія сталася", - розповів офіцер.

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Юсов також додає, що російським рятувальникам силовики не дозволили оглядати місця падіння літака.

"Представники російського МНС, які приїхали на місце події, були фактично вигнані представниками ФСБ і військовими, і їм не дали змогу здійснити, згідно з протоколом, огляд місця і локалізацію цієї крушини", - розповів офіцер.

Юсов також каже, що на відео з місця падіння літака не видно залишків людських тіл. А до місцевого моргу в Бєлгороді доставили тільки п'ять трупів.

"Відомо з агентурних даних зокрема, що станом на вчора до Бєлгородського моргу потрапили тільки п'ять тіл. Власне, ця кількість відповідає кількості особового складу екіпажу, того самого Іл-76 - того самого літака, який перебував у складі Військово-космічних сил Росії", - каже він.

Крім того, у ГУР не виключають, що Росія могла використовувати українських полонених як живий щит для транспортування зброї.

"Ми можемо констатувати, що так, і авіатранспорт використовувався під час низки попередніх обмінів, але не завжди. Однак, наприклад, під час попереднього обміну так само використовувалося авіасполучення. Але в тому випадку Росія заздалегідь повідомила Україну, про те, що борт буде здійснювати посадку, на борту знаходяться полонені, а також запросила режим тиші. [...] Цього разу держава-агресор подібних запитів не давала", - сказав Юсов.

Падіння Іл-76 у Бєлгородській області РФ

Удень 24 січня в Бєлгородській області РФ упав військовий літак Іл-76.

ЗМІ з посиланням на Генштаб повідомили, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.

Низка російських ЗМІ поширили заяви російських чиновників про те, що на борту Іл-76 нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін.

У ГУР підтвердили лише те, що на 24 січня планувався обмін полоненими і він поки що не відбувається.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що росіяни грають із життями українських полонених, із почуттями рідних і з емоціями українського суспільства. Президент наголосив, що потрібно встановити чіткі факти в інциденті.

Усі деталі авіакатастрофи в Бєлгородській області читайте в матеріалі: Усі версії падіння Іл-76 під Бєлгородом: що насправді сталося.

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