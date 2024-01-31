Усі плачуть і обіймаються: додому в Україну повернулися 207 військовополонених

"Наші – вдома. 207 хлопців. Повертаємо попри все. Пам’ятаємо про кожного й кожну в полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх. Працюємо над цим. Зараз – чергова класна робота команди України. Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко – молодці", - написав Володимир Зеленський.
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Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що сьогодні, 31 січня, відбувся вже 50-й обмін полоненими.
"Хлопців, які вже сьогодні за довгий час почули голоси своїх рідних, переповнювали емоції. Не менш емоційно на дзвінки реагували і родини, які чекають на своїх батьків, синів, братів. Далі у повернутих воїнів – тепла вечеря, отримання чистого одягу, медичний огляд, відновлення документів, банківських карток та реабілітація", - написав він.
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак додав, що серед звільнених з полону українців є воїни ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та Нацполіції. Додому повернулися захисники, які обороняли Маріуполь, були на "Азовсталі", острові Зміїний. Серед звільнених і ті, хто воював у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Луганській, Херсонській та Сумській областях.
"Це другий великий обмін після тривалої перерви. І ми продовжуємо роботу та виконання задачі Президента - повернути всіх. Я вдячний Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими за роботу. У нас велика місія, ще багато наших людей залишаються в полоні, працюємо над тим, щоб вони були вдома. Дякую родичам за терпіння і спільну роботу. Дякую кожному, хто дочекався та повернувся. Українці - найвища цінність", - написав Єрмак.
Новий обмін полоненими мав відбутися 24 січня. Однак цього дня впав російський літак Іл-76 і на тлі цього почали ширитися чутки про те, що на його борту могли бути українські військовополонені. Водночас жодних офіційних підтверджень цього не було.