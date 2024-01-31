Усі плачуть і обіймаються: додому в Україну повернулися 207 військовополонених

Серед звільнених з полону українців є багато військових, які захищали Маріуполь, воювали на "Азовсталі" та Зміїному.

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Україна повернула додому 207 військовополонених / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский

Україна та РФ здійснили великий обмін військовополоненими. З ворожого полону повернулися 207 українців. Про це офіційно заявив президент України Володимир Зеленський.

"Наші – вдома. 207 хлопців. Повертаємо попри все. Пам’ятаємо про кожного й кожну в полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх. Працюємо над цим. Зараз – чергова класна робота команди України. Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко – молодці", - написав Володимир Зеленський.

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Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що сьогодні, 31 січня, відбувся вже 50-й обмін полоненими.

"Хлопців, які вже сьогодні за довгий час почули голоси своїх рідних, переповнювали емоції. Не менш емоційно на дзвінки реагували і родини, які чекають на своїх батьків, синів, братів. Далі у повернутих воїнів – тепла вечеря, отримання чистого одягу, медичний огляд, відновлення документів, банківських карток та реабілітація", - написав він.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак додав, що серед звільнених з полону українців є воїни ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та Нацполіції. Додому повернулися захисники, які обороняли Маріуполь, були на "Азовсталі", острові Зміїний. Серед звільнених і ті, хто воював у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Луганській, Херсонській та Сумській областях.

"Це другий великий обмін після тривалої перерви. І ми продовжуємо роботу та виконання задачі Президента - повернути всіх. Я вдячний Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими за роботу. У нас велика місія, ще багато наших людей залишаються в полоні, працюємо над тим, щоб вони були вдома. Дякую родичам за терпіння і спільну роботу. Дякую кожному, хто дочекався та повернувся. Українці - найвища цінність", - написав Єрмак.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що в Україну повернулися:

95 бійців ЗСУ,

56 нацгвардійців,

26 прикордонників,

26 воїнів тероборони,

1 представник Нацполіції.

180 звільнених з полону українців були у рядовому та сержантському складі, 27 - офіцери.

Щонайменше 36 полонених мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому зі звільнених Оборонців вже виповнився 61 рік, а наймолодшому скоро буде лише 21.

Обмін полоненими

Нагадаємо, 3 січня з російського полону повернулися 230 українських військових. Це був крайній обмін. В Україну повернулися захисники Маріуполя, острова Зміїний, бійці з Азовсталі, прикордонники та інші. Цей обмін був одним із найбільших від початку повномасштабного вторгнення.

Новий обмін полоненими мав відбутися 24 січня. Однак цього дня впав російський літак Іл-76 і на тлі цього почали ширитися чутки про те, що на його борту могли бути українські військовополонені. Водночас жодних офіційних підтверджень цього не було.

29 січня в ГУР анонсували новий обмін полоненими з РФ. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що цей обмін може відбутися вже найближчим часом.

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