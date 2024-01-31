УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Усі плачуть і обіймаються: додому в Україну повернулися 207 військовополонених

Ангеліна Підвисоцька
31 січня 2024, 14:44оновлено 31 січня, 15:24
Серед звільнених з полону українців є багато військових, які захищали Маріуполь, воювали на "Азовсталі" та Зміїному.
обмен пленными
Україна повернула додому 207 військовополонених / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский

Україна та РФ здійснили великий обмін військовополоненими. З ворожого полону повернулися 207 українців. Про це офіційно заявив президент України Володимир Зеленський.

"Наші – вдома. 207 хлопців. Повертаємо попри все. Пам’ятаємо про кожного й кожну в полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх. Працюємо над цим. Зараз – чергова класна робота команди України. Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко – молодці", - написав Володимир Зеленський.

відео дня
  • Новий обмін полоненими 31 січня 2024
    Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
  • Новий обмін полоненими 31 січня 2024
    Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
  • Новий обмін полоненими 31 січня 2024
    Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
  • Новий обмін полоненими 31 січня 2024
    Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
  • Новий обмін полоненими 31 січня 2024
    Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
  • Новий обмін полоненими 31 січня 2024
    Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
  • Новий обмін полоненими 31 січня 2024
    Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
  • Новий обмін полоненими 31 січня 2024
    Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
  • Новий обмін полоненими 31 січня 2024
    Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
  • Новий обмін полоненими 31 січня 2024
    Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
  • Новий обмін полоненими 31 січня 2024
    Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
  • Новий обмін полоненими 31 січня 2024
    Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
  • Новий обмін полоненими 31 січня 2024
    Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
  • Новий обмін полоненими 31 січня 2024
    Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
  • Новий обмін полоненими 31 січня 2024
    Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
  • Новий обмін полоненими 31 січня 2024
    Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
  • Новий обмін полоненими 31 січня 2024
    Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
  • Новий обмін полоненими 31 січня 2024
    Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
  • Новий обмін полоненими 31 січня 2024
    Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
  • Новий обмін полоненими 31 січня 2024
    Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
  • Новий обмін полоненими 31 січня 2024
    Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
  • Новий обмін полоненими 31 січня 2024
    Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
  • Новий обмін полоненими 31 січня 2024
    Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
  • Новий обмін полоненими 31 січня 2024
    Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
  • Новий обмін полоненими 31 січня 2024
    Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
  • Новий обмін полоненими 31 січня 2024
    Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
  • Новий обмін полоненими 31 січня 2024
    Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
  • Новий обмін полоненими 31 січня 2024
    Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
  • Новий обмін полоненими 31 січня 2024
    Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що сьогодні, 31 січня, відбувся вже 50-й обмін полоненими.

"Хлопців, які вже сьогодні за довгий час почули голоси своїх рідних, переповнювали емоції. Не менш емоційно на дзвінки реагували і родини, які чекають на своїх батьків, синів, братів. Далі у повернутих воїнів – тепла вечеря, отримання чистого одягу, медичний огляд, відновлення документів, банківських карток та реабілітація", - написав він.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак додав, що серед звільнених з полону українців є воїни ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та Нацполіції. Додому повернулися захисники, які обороняли Маріуполь, були на "Азовсталі", острові Зміїний. Серед звільнених і ті, хто воював у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Луганській, Херсонській та Сумській областях.

"Це другий великий обмін після тривалої перерви. І ми продовжуємо роботу та виконання задачі Президента - повернути всіх. Я вдячний Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими за роботу. У нас велика місія, ще багато наших людей залишаються в полоні, працюємо над тим, щоб вони були вдома. Дякую родичам за терпіння і спільну роботу. Дякую кожному, хто дочекався та повернувся. Українці - найвища цінність", - написав Єрмак.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що в Україну повернулися:

  • 95 бійців ЗСУ,
  • 56 нацгвардійців,
  • 26 прикордонників,
  • 26 воїнів тероборони,
  • 1 представник Нацполіції.

180 звільнених з полону українців були у рядовому та сержантському складі, 27 - офіцери.

Щонайменше 36 полонених мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому зі звільнених Оборонців вже виповнився 61 рік, а наймолодшому скоро буде лише 21.

Обмін полоненими

Нагадаємо, 3 січня з російського полону повернулися 230 українських військових. Це був крайній обмін. В Україну повернулися захисники Маріуполя, острова Зміїний, бійці з Азовсталі, прикордонники та інші. Цей обмін був одним із найбільших від початку повномасштабного вторгнення.

Новий обмін полоненими мав відбутися 24 січня. Однак цього дня впав російський літак Іл-76 і на тлі цього почали ширитися чутки про те, що на його борту могли бути українські військовополонені. Водночас жодних офіційних підтверджень цього не було.

29 січня в ГУР анонсували новий обмін полоненими з РФ. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що цей обмін може відбутися вже найближчим часом.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Володимир Зеленський вторгнення Росії обмін полоненими
Реклама

Головне за день

З полону повернувся захисник Маріуполя, його дружину і доньку вбила ракета в Дніпрі

З полону повернувся захисник Маріуполя, його дружину і доньку вбила ракета в Дніпрі

16:05 Україна
Росія зазнала величезних втрат: у ЦРУ назвали цифри і розкрили плани Путіна

Росія зазнала величезних втрат: у ЦРУ назвали цифри і розкрили плани Путіна

15:46 Світ
"Інтенсивність атак зростатиме": Данілов зробив заяву про удари по території РФ

"Інтенсивність атак зростатиме": Данілов зробив заяву про удари по території РФ

15:24 Україна
Всі головні новини

Останні новини

16:33

Євробачення-2024: у якому півфіналі виступить конкурсант з України

16:32

Загроза нападу на Казахстан: генерал СБУ назвав ультиматум Росії від Китаю

16:28

Без підготовки не приймуть: чоловікв на держслужбу братимуть лише з військовим досвідом

16:13

Уже не приховують паніку через конфіскацію активів: Захарова істерить

16:05

З полону повернувся захисник Маріуполя, його дружину і доньку вбила ракета в ДніпріФотоВідео

США на порозі громадянської війни: Тарас Семенюк - про наслідки протистояння у ТехасіСША на порозі громадянської війни: Тарас Семенюк - про наслідки протистояння у Техасі
15:50

FAVBET та "Відсіч" об’єднують зусилля для кращої підготовки українських захисників реклама

15:49

В Україні снарядний голод: Кулеба заявив про запасний план для фронту

15:46

Росія зазнала величезних втрат: у ЦРУ назвали цифри і розкрили плани Путіна

15:24

"Інтенсивність атак зростатиме": Данілов зробив заяву про удари по території РФ

Реклама
15:23

Хвора на рак четвертого ступеня зірка "Беверлі Гіллз" повідомила про диво

15:18

Мобілізація 2024: в одній з областей впровадили новацію - від повісток не втекти

15:15

Витягли щасливий квиток: 5 знаків зодіаку, яким пощастить у лютому

15:15

41-річна зірка "Дизель Шоу" вперше виходить заміжВідео

15:10

Почнуться масштабні бойові дії: в Міноборони Естонії дали прогноз на 2024 рік

14:56

Як позбутися жирної плями на куртці: допоможуть два простих засоби

14:53

Колишня Остапчука розповіла, чому не відмовляється від його прізвища

14:47

РФ може піти війною на Європу, скориставшись її слабкістю: експерт назвав умову

14:44

Усі плачуть і обіймаються: додому в Україну повернулися 207 військовополоненихФото

14:43

РФ змінила порядок мобілізації: у британській розвідці розповіли, що відбувається

14:34

У пральних машинах виявили прихований відсік: всі вражені знахідкоюВідео

Реклама
14:32

Трохи спирту і готово: навіщо закривати корки від вина і шампанського в банки

14:11

Це завдання під силу лише одиницям: потрібно знайти лева в парку за 6 секунд

13:56

Температура у 2 областях підніметься до +12: якою буде погода на початку лютого

13:49

Загроза громадянської війни в США: Байден готується прийняти непопулярне рішення

13:45

Собака може захворіти: як правильно зберігати собачий корм

13:37

Відома українська співачка збільшила грудиВідео

13:35

Що посадити у лютому на розсаду: посівний календар

13:28

Захід затягує допомогу Україні: ЗМІ назвали дві проблеми, з якими зіткнулися ЗСУ

13:27

Міс Світу-2023: учасниця від України розповіла на конкурсі талантів про війнуВідео

13:02

Лише геній за 11 секунд знайде полярного ведмедя: загадка для найкмітливіших

13:02

"Подальшого успіху не мають": ситуація у ЗСУ під Бахмутом

13:01

"Величезна втрата для Росії": полковник ЗСУ розкрив деталі удару по Іловайську

12:22

Померла зірка серіалу "Клон" Жандіра Мартіні

12:16

США та Німеччина проти запрошення України до НАТО - Foreign Policy

12:14

Україна отримає F-16 цього року: у Міноборони Нідерландів розкрили подробиці

12:12

Що корисно їсти для серця: лікар назвав продукти, які допоможуть прожити довше

11:45

Китайський гороскоп на 1 лютого: Дракону - стрес, Собаці - стара любов

11:27

Доведеться зачекати: в Раді розповіли, коли приймуть закон про мобілізацію

11:18

Норвегія обмежила допомогу українським біженцям: що змінилося

11:16

Євросоюз поки що не дасть Україні мільйон снарядів: у Bloomberg дізналися деталі

Реклама
11:14

3 речі, які потрібно зробити з віником після купівлі: прослужить удвічі довше

11:07

Проєкт про світлих людей та унікальні таланти: телеканал ТЕТ готує велику прем’єру нового шоу "Україна неймовірних людей"

10:50

Масштабні вибухи в Санкт-Петербурзі: у ГУР підтвердили причетність - ЗМІ

10:35

Найкращий спосіб посіву: коли садити огірки на розсаду і як отримати щедрий урожай

10:25

У РФ помер музикант групи "Машина времени" і "Земляне"

10:04

Колосальні втрати в живій силі: в ЗСУ розповіли про бої на важливому напрямку

10:02

Польща - про погрози Путіна: ядерка в Білорусі, а Іскандери можуть долетіти до Берліна

09:50

Чому не можна залишати одяг у барабані після прання

08:55

Ситуація в районі Авдіївки різко змінилась: росіяни застосували нову тактику

08:43

Війна з РФ уже на порозі ЄС, але це не означає, що до неї готуються - дипломатВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти