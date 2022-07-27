В Україні заборонили "вибивати" борги за комуналку під час війни: які українці під це підпали

В Україні заборонили "вибивати" борги за комуналку під час війни / Колаж фото УНІАН

Верховна Рада прийняла за основу і в цілому закон, який забороняє на час воєнного стану примусово стягувати з людини борги за житлово-комунальні послуги. "За" закон №7531 проголосували 312 нардепів.

Документ вносить зміни до закону "Про виконавче провадження" і передбачає, що тимчасово, на період дії воєнного стану, забороняється примусове стягнення з фізичної особи заборгованості по послугах ЖКГ ‒ але в громадах, які розташовані в районах проведення військових дій, або ті, які знаходяться в тимчасовій окупації.

Заборона також стосується осіб, район проживання яких знаходиться в оточенні ворогів ‒ відповідно до переліку Мінреінтеграці ї‒ або якщо стягнення здійснюється щодо нерухомого майна, яке було знищено, або пошкоджено в результаті військових дій.

Крім того, раніше повністю заборонено під час дії воєнного стану виконання рішень, боржниками за якими є підприємства оборонно-промислового комплексу, органи військового управління, військові частини, вищі військові навчальні заклади, установи та організації зі складу ЗСУ.

Також депутати внесли в цю норму виняток, згідно з яким норма не стосується рішень за позовами фізичних осіб про стягнення зарплати і грошове забезпечення військовослужбовців.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що тарифи на тепло для населення можуть зрости втричі, оскільки "Нафтогаз" суттєво підвищив ціни на газ для теплокомуненерго.

Як говориться в заяві Міжгалузевої асоціації Укртеплокомуненерго, згідно з цінами, доведеними ГК Нафтогаз Трейдинг до теплопостачальних підприємств, ціна газу для виробництва теплоенергії для потреб населення з 1 червня 2022 року зросла в 3,9 рази.

До того, однак, представники НАК "Нафтогаз України" запевняли, що тарифи на газ і тепло не зміняться.

Ще 10 травня 2022 року на засіданні Кабінету міністрів був схвалений проект закону, яким, серед іншого, передбачено введення мораторію на підвищення цін на природний газ і тарифи на теплову енергію та супутні послуги.

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