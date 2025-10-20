В ГУР назвали лише один реальний формат припинення вогню - що передбачається

Будь-які часткові перемир’я з Росією є безглуздими, адже ефективним може бути лише повне припинення вогню, зазначив Скібіцький.

в ГУР оцінили можливість перемир'я у війні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Скібіцький:

Росіянам не можна вірити у питанні перемир'я

Припинення вогню може бути лише комплексним

Обговорювати часткові перемир’я, наприклад лише для енергетичних об’єктів, недоцільно. Має сенс лише повне припинення вогню, яке охоплює як лінію фронту, так і критичну інфраструктуру, включно з портами. Про це заявив на брифінгу заступник керівника Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький 20 жовтня, передає Новини.Live.

Він нагадав, що з 2014–2015 років було оголошено багато перемир’їв, приурочених до різних подій чи свят, але жодне з них не тривало довше тижня.

"Це просто ми не довіряємо Російській Федерації, в будь-який момент це буде або якась провокація, або безпосередній удар по тим об'єктам, по яким домовилися не наносити ударів. Це перше. А друге - це комплексне питання, і його необхідно обговорити взагалі з такою проблемою, як припинення вогню", - вказує представник ГУР МО.

Скібіцький наголосив, що справжнє перемир’я має охоплювати не лише бої на фронті, а й усі стратегічні об’єкти. Як приклад він згадав нічний удар по портовій інфраструктурі, зазначивши, що енергетика та інші важливі системи настільки взаємопов’язані, що розглядати їх окремо немає сенсу.

Тому, він наголосив, що питання припинення вогню слід вирішувати комплексно.

Як писав Главред, дипломат і директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара зазначив, що наразі єдиним шляхом для України залишається підготовка до тривалого опору, оскільки Росія не має наміру зупинятися.

За словами експерта, Росія може припинити війну лише за двох умов. Це станеться лише якщо в самій Росії зміниться політичний режим і до влади прийде менш агресивна сила, або якщо вона вичерпає свої ресурси. Водночас жодних ознак внутрішніх змін поки не спостерігається.

"Другий варіант - Росія буде не в змозі вести війну. Якщо вона тимчасово втратить таку здатність через внутрішні політичні або економічні проблеми, і якщо зросте внутрішній тиск на Путіна, тоді він може погодитися на тимчасове припинення бойових дій", - вважає він.

Хара припустив, що наприкінці цього року або на початку наступного можливе тимчасове затишшя у бойових діях, адже Росії, ймовірно, потрібна пауза для відновлення сил.

"Але щойно вона відновить свої ресурси, кошти, бойові можливості, щойно вирішить хоча б частину своїх внутрішніх проблем - вона знову піде в наступ на Україну", - додав Хара.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп зробив чергові заяви, що стосуються війни Росії проти України, та поділився своїм баченням шансів Києва на перемогу.

Президент України Володимир Зеленський, своєю чергою, заявив, що війна поступово наближається до свого завершення.

Тим часом Росія змінила тактику ракетно-дронових атак по українській енергетичній інфраструктурі. Як повідомив заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький, ворог тепер зосереджує зусилля на поступовому знищенні об’єктів у прикордонних регіонах і формуванні так званої "буферної зони".

