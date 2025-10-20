Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

В ГУР назвали лише один реальний формат припинення вогню - що передбачається

Юрій Берендій
20 жовтня 2025, 21:54
865
Будь-які часткові перемир’я з Росією є безглуздими, адже ефективним може бути лише повне припинення вогню, зазначив Скібіцький.
В ГУР назвали лише один реальний формат припинення вогню - що передбачається
в ГУР оцінили можливість перемир'я у війні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Скібіцький:

  • Росіянам не можна вірити у питанні перемир'я
  • Припинення вогню може бути лише комплексним

Обговорювати часткові перемир’я, наприклад лише для енергетичних об’єктів, недоцільно. Має сенс лише повне припинення вогню, яке охоплює як лінію фронту, так і критичну інфраструктуру, включно з портами. Про це заявив на брифінгу заступник керівника Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький 20 жовтня, передає Новини.Live.

Він нагадав, що з 2014–2015 років було оголошено багато перемир’їв, приурочених до різних подій чи свят, але жодне з них не тривало довше тижня.

відео дня

"Це просто ми не довіряємо Російській Федерації, в будь-який момент це буде або якась провокація, або безпосередній удар по тим об'єктам, по яким домовилися не наносити ударів. Це перше. А друге - це комплексне питання, і його необхідно обговорити взагалі з такою проблемою, як припинення вогню", - вказує представник ГУР МО.

Скібіцький наголосив, що справжнє перемир’я має охоплювати не лише бої на фронті, а й усі стратегічні об’єкти. Як приклад він згадав нічний удар по портовій інфраструктурі, зазначивши, що енергетика та інші важливі системи настільки взаємопов’язані, що розглядати їх окремо немає сенсу.

Тому, він наголосив, що питання припинення вогню слід вирішувати комплексно.

Чи може Росія погодитись на припинення вогню - думка експерта

Як писав Главред, дипломат і директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара зазначив, що наразі єдиним шляхом для України залишається підготовка до тривалого опору, оскільки Росія не має наміру зупинятися.

За словами експерта, Росія може припинити війну лише за двох умов. Це станеться лише якщо в самій Росії зміниться політичний режим і до влади прийде менш агресивна сила, або якщо вона вичерпає свої ресурси. Водночас жодних ознак внутрішніх змін поки не спостерігається.

"Другий варіант - Росія буде не в змозі вести війну. Якщо вона тимчасово втратить таку здатність через внутрішні політичні або економічні проблеми, і якщо зросте внутрішній тиск на Путіна, тоді він може погодитися на тимчасове припинення бойових дій", - вважає він.

Хара припустив, що наприкінці цього року або на початку наступного можливе тимчасове затишшя у бойових діях, адже Росії, ймовірно, потрібна пауза для відновлення сил.

"Але щойно вона відновить свої ресурси, кошти, бойові можливості, щойно вирішить хоча б частину своїх внутрішніх проблем - вона знову піде в наступ на Україну", - додав Хара.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп зробив чергові заяви, що стосуються війни Росії проти України, та поділився своїм баченням шансів Києва на перемогу.

Президент України Володимир Зеленський, своєю чергою, заявив, що війна поступово наближається до свого завершення.

Тим часом Росія змінила тактику ракетно-дронових атак по українській енергетичній інфраструктурі. Як повідомив заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький, ворог тепер зосереджує зусилля на поступовому знищенні об’єктів у прикордонних регіонах і формуванні так званої "буферної зони".

Інші новини:

Про персону: Вадим Скібіцький

Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ГУР Вадим Скібіцький
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У кількох областях України раптово зникло світло - що відомо

У кількох областях України раптово зникло світло - що відомо

23:18Україна
"Ми оперуємо фактами": в ГУР розповіли, коли реально очікувати завершення війни

"Ми оперуємо фактами": в ГУР розповіли, коли реально очікувати завершення війни

23:05Війна
В ГУР назвали лише один реальний формат припинення вогню - що передбачається

В ГУР назвали лише один реальний формат припинення вогню - що передбачається

21:54Війна
Реклама

Популярне

Більше
Віталій Кличко зізнався, як склалися його стосунки з колишньою дружиною

Віталій Кличко зізнався, як склалися його стосунки з колишньою дружиною

Ці знаки зодіаку чекає несподіване фінансове надходження у Молодик: хто щасливчик

Ці знаки зодіаку чекає несподіване фінансове надходження у Молодик: хто щасливчик

Гороскоп на завтра 21 жовтня: Близнюкам - раптовий прибуток, Рибам - конфлікт

Гороскоп на завтра 21 жовтня: Близнюкам - раптовий прибуток, Рибам - конфлікт

Китайський гороскоп на завтра 21 жовтня: Зміям - нещасний випадок, собакам - печаль

Китайський гороскоп на завтра 21 жовтня: Зміям - нещасний випадок, собакам - печаль

Скільки варити яйце, щоб жовток був рідким: точний час аж до секунди

Скільки варити яйце, щоб жовток був рідким: точний час аж до секунди

Останні новини

23:28

Татова чи мамина: у Мережі з'явилися нові фото Лізи Галкіної

23:18

У кількох областях України раптово зникло світло - що відомо

23:05

"Ми оперуємо фактами": в ГУР розповіли, коли реально очікувати завершення війни

22:42

Базові продукти в Україні шалено подорожчали - що злетіло в ціні на 54%

22:19

Уже офіційно Бражко: Даша Квіткова засвітила свій новий паспорт

Наступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-уНаступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-у
22:14

Чи зникнуть відключення світла: Міненерго розповіло про ситуацію в енергосистемі

21:54

В ГУР назвали лише один реальний формат припинення вогню - що передбачається

21:49

"Спочивай з миром": що знаменитості сказали про Андрія Яценка після його смерті

21:13

Ворог кинув "профі" на ключовий напрямок: у ЗСУ розкрили, що стоїть за поспіхом

Реклама
21:11

З 2026 року на дорогах з'являться авто з рожевими номерами - всі подробиці

20:35

Зникне зі столу першим: салат із буряка, смачніший за "Шубу"

20:16

"Злий жарт": названо причину смерті лідера гурту Green Grey

20:02

Вода з вихлопу: експерт розповів, коли це норма, а коли передвісник ремонту

19:45

Чи може Україна перемогти у війні - Трамп несподівано змінив думку і видав прогнозВідео

19:35

Де у квартирі не можна вмикати обігрівач - названо небезпечні місця

19:35

В РФ заявили про "прорив" біля Херсона - ЗСУ розкрили реальний стан справ

19:29

Росіяни вже в центрі Куп'янська: в DeepState заявили про вирішальні тижні для міста

19:12

БЕБ запроваджує Індекс економічної безпеки регіонів - Цивінський

19:10

Трамп дав Путіну останній шанс зупинитисяПогляд

18:58

Як правильно українською сказати "високомірний" - шість найкращих варіантівВідео

Реклама
18:53

Осіння обрізка малини по-новому: простий метод, який змінює врожай навесніВідео

18:40

Влупить 5-градусний мороз: названо регіони, де вируватиме негода

18:31

Як зберегти ясний розум у 80: відкриття вчених, що змінює уявлення про старістьВідео

18:18

У Києві пройшла акція проти корупції на війні

18:16

Що не можна брати у руки у свято 21 жовтня: суворі прикмети

18:07

Готував теракти на півночі України: агент ФСБ отримав 15 років тюрми

18:05

Представники РФ та США зустрінуться зовсім скоро: Reuters дізналося дату

17:55

Більшість навіть не здогадується: що означають наліпки з цифрами на яблуках

17:50

Російські КАБи тепер летять набагато далі - в ГУР попередили про нову загрозу

17:43

Головоломка для гострого зору: потрібно знайти заховане зображення за 5 секунд

17:19

Українські зірки на голлівудських екранах і ціна секретів: 6 причин подивитися серіал "Агентство"

17:10

Гетманцев замішаний у зливі даних Дія.City та фінансуванні агентурної мережі ФСБ - журналіст

17:08

Обшук у НАБУ: детектив "засвітився" у схемах із оформленням елітного майна на родичів

17:00

Три знаки зодіаку побачать світло в кінці тунелю: хто забуде про проблеми

16:55

Два села в Україні визнано найкращими в світі - де вони знаходяться і чим унікальніВідео

16:53

Наслідки будуть фатальними: які автомобілі не варто заправляти "до повного"

16:51

Три області України під особливою загрозою: в ГУР розкрили нову тактику атак РФ

16:47

Театр говорить про наш біль: про що вистава "Три швидкі та модні у цьому сезоні перукарки"

16:32

Валюта раптово обвалилась: новий курс НБУ на 21 жовтня

16:30

Будуть далекобійні відповіді на російський терор: важливі рішення Ставки

Реклама
16:17

Хотіли відродити СРСР в Україні: СБУ викрила мережу неокомуністів

16:08

Неймовірна намазка за копійки: готуємо смачну закуску за 5 хвилин

15:58

Помер фронтмен і засновник гурту Green Grey - Дизель

15:46

Путініст Кіркоров визнав свою помилку як батька - що сталося з дітьми

15:45

Масштаби руйнувань будуть більшими: військовий попередив про небезпеку через нові бомби

15:38

Скоро переплюне позначку 42 гривні: в Україні очікується стрибок курсу долара

15:33

У Кремлі відреагували на пропозицію Трампа і розкрили план щодо України

15:18

Таке буває раз на 1350 років: небо нашої планети відвідає рідкісний "гість"

14:47

Чи можна носити в гаманці фотографії рідних: у церкві чітко відповіли

14:44

Хабарів на $1,6 млн: розкрито масштаби схем з ухилянтами на Закарпатті

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиПрості страви
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти