Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У кількох областях України раптово зникло світло - що відомо

Руслана Заклінська
20 жовтня 2025, 23:18оновлено 20 жовтня, 23:56
1394
Три області України частково залишилися без електрики.
У кількох областях України раптово зникло світло - що відомо
Відключення світла / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Що відомо:

  • В трьох областях України частково зникла електроенергія
  • На Чернігівщині РФ атакувала енергетичну інфраструктуру
  • У Славутичі проблеми з водопостачанням

Увечері 20 жовтня у Чернігівській, Харківській та Одеській областях частково зникла електроенергія. У Чернігівській області РФ атакувала енергетичний об'єкт. Про це повідомило Чернігівобленерго, міський голови Славутича, Ізюмська МВА та ДТЕК.

Міненерго уточнило, що росіяни завдали удару по енергетичній інфраструктурі Чернігівщини.

відео дня

"Наразі інформація про пошкодження та наслідки атаки уточнюється. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться, щойно дозволить безпекова ситуація", - йдеться у повідомленні.

У місті Славутич електропостачання було повністю припинене, а в різних районах Чернігова також зафіксовано перебої зі світлом. Міський голова Славутича Юрій Фомічев повідомив, що фахівці вже працюють над ліквідацією аварії та відновленням електропостачання.

Водночас водоканал перевели на резервне живлення, тому забезпечення водою незабаром відновиться. Водопостачання на верхніх поверхах може бути ускладнено.

Вода, за словами Фомічева, буде орієнтовно до 24:00. Якщо електропостачання в місті найближчим часом не з'явиться, то наступна подача води запланована 21 жовтня о 06:30. Теплопостачання у дитячих садках, школах та лікарнях працює стабільно.

Відключення світла у Харківській області

У Харківській області, за повідомленням Ізюмської міської військової адміністрації, частина громади також залишилася без електропостачання. Через відсутність світла виникли тимчасові проблеми з водопостачанням міста.

Наразі фахівці працюють над якнайшвидшим відновлення електропостачання.

Проблеми зі світлом в Одесі

Ввечері понеділка в Одесі без світла залишилися частина споживачів. Проблеми з елекроенергією зафіксували у Приморському та Київському районах міста.

ДТЕК повідомило, що о 19:55 на обладнанні підстанції сталася локальна аварійна ситуація. Фахівці компанії оперативно виїхали на місце події для усунення пошкоджень та відновлення електропостачання.

У кількох областях України раптово зникло світло - що відомо
Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Яка тактика ударів РФ по енергетиці - думка експерта

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" та експерт з енергетичної безпеки Михайло Гончар в інтерв’ю Главреду оцінив ризики для української енергосистеми цієї осені та взимку. За його словами, Росія змінила підхід до атак.

Тепер ворог, як зазначив Гончар не обмежується великими електростанціями, а цілиться також у локальні енергетичні об’єкти в прикордонних та прифронтових регіонах. Під ризиком ударів опинилися Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська та Запорізька області.

Атаки РФ по енергетиці - останні новини

Як повідомляв Главред, 19 жовтня Росія завдала масованого удару по шахті ДТЕК на Дніпропетровщині, де в момент атаки перебували 192 шахтарі. Усіх успішно евакуювали - постраждалих немає.

Також близько 19:00 РФ вдарила по енергетичному об’єкту в Чернігівській області, залишивши без світла майже 55 тисяч абонентів.

Крім цього, раніше президент України Володимир Зеленський попереджав, що через нові російські удари по енергетичній інфраструктурі в Україні можливі перебої з електропостачанням. За його словами, держава готова розпочати імпорт електроенергії з ЄС у разі потреби.

Читайте також:

Про джерело: Міністерство енергетики України

Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Міністерство відповідає за формування й реалізацію державної політики у паливно-енергетичному комплексі, ефективне використання енергоресурсів, енергозбереження, розвиток відновлюваних джерел енергії, а також контроль у сферах електро- та теплопостачання.

Крім того, Міненерго здійснює державне управління у сфері ядерної енергетики та радіаційної безпеки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні свет новини України відключення світла електроенергія Масштабна ракетна атака на енергетику
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Харків зазнав атаки КАБами: пролунала серія вибухів, є постраждалі

Харків зазнав атаки КАБами: пролунала серія вибухів, є постраждалі

00:57Війна
У кількох областях України раптово зникло світло - що відомо

У кількох областях України раптово зникло світло - що відомо

23:18Україна
"Ми оперуємо фактами": в ГУР розповіли, коли реально очікувати завершення війни

"Ми оперуємо фактами": в ГУР розповіли, коли реально очікувати завершення війни

23:05Війна
Реклама

Популярне

Більше
Ці знаки зодіаку чекає несподіване фінансове надходження у Молодик: хто щасливчик

Ці знаки зодіаку чекає несподіване фінансове надходження у Молодик: хто щасливчик

Китайський гороскоп на завтра 21 жовтня: Зміям - нещасний випадок, собакам - печаль

Китайський гороскоп на завтра 21 жовтня: Зміям - нещасний випадок, собакам - печаль

Гороскоп на сьогодні 21 жовтня: Близнюкам - раптовий прибуток, Рибам - конфлікт

Гороскоп на сьогодні 21 жовтня: Близнюкам - раптовий прибуток, Рибам - конфлікт

Скільки варити яйце, щоб жовток був рідким: точний час аж до секунди

Скільки варити яйце, щоб жовток був рідким: точний час аж до секунди

Карта Deep State онлайн за 20 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 20 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

00:57

Харків зазнав атаки КАБами: пролунала серія вибухів, є постраждалі

00:49

Від спортсмена до актора: учасницею "Холостяка-14" стала дівчина відомого українського футболіста

20 жовтня, понеділок
23:50

Усик назвав наступного суперника: коли і з ким відбудеться бій українця

23:28

Татова чи мамина: у Мережі з'явилися нові фото Лізи Галкіної

23:18

У кількох областях України раптово зникло світло - що відомо

Наступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-уНаступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-у
23:05

"Ми оперуємо фактами": в ГУР розповіли, коли реально очікувати завершення війни

22:42

Базові продукти в Україні шалено подорожчали - що злетіло в ціні на 54%

22:19

Уже офіційно Бражко: Даша Квіткова засвітила свій новий паспорт

22:14

Чи зникнуть відключення світла: Міненерго розповіло про ситуацію в енергосистемі

Реклама
21:54

В ГУР назвали лише один реальний формат припинення вогню - що передбачається

21:49

"Спочивай з миром": що знаменитості сказали про Андрія Яценка після його смерті

21:13

Ворог кинув "профі" на ключовий напрямок: у ЗСУ розкрили, що стоїть за поспіхом

21:11

З 2026 року на дорогах з'являться авто з рожевими номерами - всі подробиці

20:35

Зникне зі столу першим: салат із буряка, смачніший за "Шубу"

20:16

"Злий жарт": названо причину смерті лідера гурту Green Grey

20:02

Вода з вихлопу: експерт розповів, коли це норма, а коли передвісник ремонту

19:45

Чи може Україна перемогти у війні - Трамп несподівано змінив думку і видав прогнозВідео

19:35

Де у квартирі не можна вмикати обігрівач - названо небезпечні місця

19:35

В РФ заявили про "прорив" біля Херсона - ЗСУ розкрили реальний стан справ

19:29

Росіяни вже в центрі Куп'янська: в DeepState заявили про вирішальні тижні для міста

Реклама
19:12

БЕБ запроваджує Індекс економічної безпеки регіонів - Цивінський

19:10

Трамп дав Путіну останній шанс зупинитисяПогляд

18:58

Як правильно українською сказати "високомірний" - шість найкращих варіантівВідео

18:53

Осіння обрізка малини по-новому: простий метод, який змінює врожай навесніВідео

18:40

Влупить 5-градусний мороз: названо регіони, де вируватиме негода

18:31

Як зберегти ясний розум у 80: відкриття вчених, що змінює уявлення про старістьВідео

18:18

У Києві пройшла акція проти корупції на війні

18:16

Що не можна брати у руки у свято 21 жовтня: суворі прикмети

18:07

Готував теракти на півночі України: агент ФСБ отримав 15 років тюрми

18:05

Представники РФ та США зустрінуться зовсім скоро: Reuters дізналося дату

17:55

Більшість навіть не здогадується: що означають наліпки з цифрами на яблуках

17:50

Російські КАБи тепер летять набагато далі - в ГУР попередили про нову загрозу

17:43

Головоломка для гострого зору: потрібно знайти заховане зображення за 5 секунд

17:19

Українські зірки на голлівудських екранах і ціна секретів: 6 причин подивитися серіал "Агентство"

17:10

Гетманцев замішаний у зливі даних Дія.City та фінансуванні агентурної мережі ФСБ - журналіст

17:08

Обшук у НАБУ: детектив "засвітився" у схемах із оформленням елітного майна на родичів

17:00

Три знаки зодіаку побачать світло в кінці тунелю: хто забуде про проблеми

16:55

Два села в Україні визнано найкращими в світі - де вони знаходяться і чим унікальніВідео

16:53

Наслідки будуть фатальними: які автомобілі не варто заправляти "до повного"

16:51

Три області України під особливою загрозою: в ГУР розкрили нову тактику атак РФ

Реклама
16:47

Театр говорить про наш біль: про що вистава "Три швидкі та модні у цьому сезоні перукарки"

16:32

Валюта раптово обвалилась: новий курс НБУ на 21 жовтня

16:30

Будуть далекобійні відповіді на російський терор: важливі рішення Ставки

16:17

Хотіли відродити СРСР в Україні: СБУ викрила мережу неокомуністів

16:08

Неймовірна намазка за копійки: готуємо смачну закуску за 5 хвилин

15:58

Помер фронтмен і засновник гурту Green Grey - Дизель

15:46

Путініст Кіркоров визнав свою помилку як батька - що сталося з дітьми

15:45

Масштаби руйнувань будуть більшими: військовий попередив про небезпеку через нові бомби

15:38

Скоро переплюне позначку 42 гривні: в Україні очікується стрибок курсу долара

15:33

У Кремлі відреагували на пропозицію Трампа і розкрили план щодо України

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти