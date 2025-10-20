У кількох областях України раптово зникло світло - що відомо

Три області України частково залишилися без електрики.

Відключення світла / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Що відомо:

В трьох областях України частково зникла електроенергія

На Чернігівщині РФ атакувала енергетичну інфраструктуру

У Славутичі проблеми з водопостачанням

Увечері 20 жовтня у Чернігівській, Харківській та Одеській областях частково зникла електроенергія. У Чернігівській області РФ атакувала енергетичний об'єкт. Про це повідомило Чернігівобленерго, міський голови Славутича, Ізюмська МВА та ДТЕК.

Міненерго уточнило, що росіяни завдали удару по енергетичній інфраструктурі Чернігівщини.

"Наразі інформація про пошкодження та наслідки атаки уточнюється. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться, щойно дозволить безпекова ситуація", - йдеться у повідомленні.

У місті Славутич електропостачання було повністю припинене, а в різних районах Чернігова також зафіксовано перебої зі світлом. Міський голова Славутича Юрій Фомічев повідомив, що фахівці вже працюють над ліквідацією аварії та відновленням електропостачання.

Водночас водоканал перевели на резервне живлення, тому забезпечення водою незабаром відновиться. Водопостачання на верхніх поверхах може бути ускладнено.

Вода, за словами Фомічева, буде орієнтовно до 24:00. Якщо електропостачання в місті найближчим часом не з'явиться, то наступна подача води запланована 21 жовтня о 06:30. Теплопостачання у дитячих садках, школах та лікарнях працює стабільно.

Відключення світла у Харківській області

У Харківській області, за повідомленням Ізюмської міської військової адміністрації, частина громади також залишилася без електропостачання. Через відсутність світла виникли тимчасові проблеми з водопостачанням міста.

Наразі фахівці працюють над якнайшвидшим відновлення електропостачання.

Проблеми зі світлом в Одесі

Ввечері понеділка в Одесі без світла залишилися частина споживачів. Проблеми з елекроенергією зафіксували у Приморському та Київському районах міста.

ДТЕК повідомило, що о 19:55 на обладнанні підстанції сталася локальна аварійна ситуація. Фахівці компанії оперативно виїхали на місце події для усунення пошкоджень та відновлення електропостачання.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Яка тактика ударів РФ по енергетиці - думка експерта

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" та експерт з енергетичної безпеки Михайло Гончар в інтерв’ю Главреду оцінив ризики для української енергосистеми цієї осені та взимку. За його словами, Росія змінила підхід до атак.

Тепер ворог, як зазначив Гончар не обмежується великими електростанціями, а цілиться також у локальні енергетичні об’єкти в прикордонних та прифронтових регіонах. Під ризиком ударів опинилися Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська та Запорізька області.

Атаки РФ по енергетиці - останні новини

Як повідомляв Главред, 19 жовтня Росія завдала масованого удару по шахті ДТЕК на Дніпропетровщині, де в момент атаки перебували 192 шахтарі. Усіх успішно евакуювали - постраждалих немає.

Також близько 19:00 РФ вдарила по енергетичному об’єкту в Чернігівській області, залишивши без світла майже 55 тисяч абонентів.

Крім цього, раніше президент України Володимир Зеленський попереджав, що через нові російські удари по енергетичній інфраструктурі в Україні можливі перебої з електропостачанням. За його словами, держава готова розпочати імпорт електроенергії з ЄС у разі потреби.

