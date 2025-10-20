Готував теракти на півночі України: агент ФСБ отримав 15 років тюрми

За вказівками ФСБ, агент мав закласти вибухівку на "об’єкті" і встановити "відеопастку" у вигляді прихованої мінікамери з віддаленим доступом для ФСБ.

Агент ФСБ отримав 15 років тюрми за співпрацю з ФСБ та підготовку терактів / Колаж: Главред, фото: СБУ, УНІАН

Головне:

Завдання ворога виконував місцевий мешканець

Цілями агентів ФСБ були об’єкти поблизу базування ЗСУ

Також росіяни хотіли підірвати ключові мости та залізничні колії

15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав учасник агентурної мережі ФСБ, яку викрили навесні цього року. Тоді контррозвідка СБУ затримала одразу девʼятьох російських агентів під час готування серії терактів та диверсій у чотирьох областях України. Про це СБУ повідомила у своєму Telegram-каналі.

Зловмисники готували підриви у спальних районах та поблизу військових баз.

Ще однією "ціллю" росіян були ключові мости та колії Укрзалізниці, які забезпечують логістику військ.

"Наразі тюремний строк отримав один із завербованих ФСБ місцевих жителів. За інструкцією окупантів він забрав зі схрону вибухівку для вчинення теракту на півночі України", - йдеться у повідомленні.

Перед тим як закласти вибухівку на "об’єкті", агент мав спорядити її смартфоном для дистанційної активації росіянами. Далі він планував замаскувати її на місці запланованого теракту і встановити поруч приховану мінікамеру з віддаленим доступом для ФСБ.

СБУ запобігла теракту і затримала агента, коли він споряджав вибухівку дистанційним підривником. При обшуку в агента вилучили й інші комплектуючі.

Суд визнав зловмисника винним у державній зраді та незаконному поводженні з вибухівкою.

Що відомо про СБУ / Інфографіка: Главред

Успішні операції СБУ - новини України

Як раніше писав Главред, СБУ запобігла серії терактів у Києві - було затримано російського агента. Він збирався знищити три автомобілі українських захисників за допомогою саморобних вибухових пристроїв. Зловмисник під вартою.

Нагадаємо, що в березні Росія організувала теракт в Івано-Франківську, внаслідок чого постраждали завербовані РФ агенти.

Раніше також СБУ повідомляла, що на Полтавщині затримано російську агентку, яка планувала серію терактів. Жінка готувала вибухи біля райвідділу поліції та міського ТЦК у годину пік.

Інші новини:

Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

