В Україні суттєво зросли борги за "комуналку" - Держстат

В Україні зросли борги за комуналку / m.aif.ru

У грудні минулого року заборгованість населення за комунальні послуги зросла на 8,7 млрд гривень проти 7,1 млрд місяцем раніше, про це свідчать дані Держслужби статистики.

Минулий рік завершився із заборгованістю в 81,3 млрд гривень, тоді як на початку року становила 73,6 млрд.

У грудні населенням сплачено за компослуги 21,6 млрд (71,1% нарахованих за цей період сум).

Станом на 31 грудня борги українців склали: за постачання та розподіл природного газу - 33,8 млрд гривень, за постачання теплової енергії та гарячої води - 26,6 млрд гривень, за централізоване водопостачання та водовідведення - 6,4 млрд гривень, за управління багатоквартирним будинком - 5,6 млрд гривень, за поводження з побутовими відходами - 1,3 млрд гривень, за постачання та розподіл електричної енергії - 7,7 млрд гривень.

Всього торік нарахування за ЖКП склали 222,7 млрд гривень. Це на 29,6% більше, ніж у 2020 році (171,8 млрд гривень).

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Раніше Главред писав, що 2022 року українців чекає значне зростання тарифів на комунальні послуги, заявив голова правління Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Експерт нагадав, що в Національному банку України днями заявили, що Україна буде змушена піднімати тарифи, в тому числі і на теплопостачання, газопостачання, розподіл і електроенергію.

Зазначимо, В Україні після отримання нових платіжок за опалення споживачі заявили про помітну різницю цін. Різниця в сумах у різних багатоповерхівках сягає до 300%,.

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