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Тарифи на комуналку взимку не зростуть: Шмигаль розповів про опалювальний сезон

9 червня 2022, 09:42

Як каже український прем'єр-міністр Денис Шмигаль, до початку опалювального сезону 2022/2023, в "Нафтогаз" повинен закачати в сховище 19 млрд кубометрів газу.

Квитанція, монети
Тарифи на комуналку взимку не зростуть: Шмигаль розповів про опалювальний сезон / колаж УНІАН

Для жителів України рівень тарифів на послуги ЖКГ мають намір заморозити приблизно до кінця року (але є ймовірність, що навіть до кінця опалювального сезону 2022/2023) ‒ в районі 7,95 гривні за кубометр газу. Таку заяву керівника Кабміну Дениса Шмигаля цитують представники пресслужби уряду.

"Потужності потрібні є. З нашими західними сусідами домовленості теж є. Сьогодні даємо доручення компанії "Нафтогаз" – для того, щоб до початку опалювального сезону в українських газосховищах було не менше дев'ятнадцяти мільярдів кубометрів" блакитного палива"", – говорить він.

Як каже екскерівник інтегрованих комунікацій "Нафтогазу" Максим Білявський у коментарі порталу "Оглядач" також був налаштований досить позитивний. Як каже фахівець, варіант нормального проведення опалювального сезону 2022/2023 Україною становить 95%. Решта 5% - фактори, які через війну практично неможливо.

"95% на те, що ми успішно пройдемо опалювальний сезон. Дуже приємно, що підготовка до опалювального сезону вже почалася ‒ своєчасно, в червні. Як годиться за стандартом. Формується програма, а також всі види ремонтів. Кабінет міністрів робить все чітко і правильно. Крім того, створені абсолютно всі умови для того, щоб ми успішно підготувалися до опалювального сезону", – підсумував Білявський.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що тарифи на тепло для населення можуть зрости втричі, оскільки "Нафтогаз" істотно підвищив ціни на газ для теплокомуненерго.

Як йдеться в заяві міжгалузевої асоціації "Укртеплокомуненерго", згідно з цінами, доведеними ГК "Нафтогаз Трейдинг" до теплопостачальних підприємств, ціна газу для виробництва теплоенергії для потреб населення з 1 червня 2022 року зросла в 3,9 раза.

До того, однак, представники НАК "Нафтогаз України" запевняли, що тарифи на газ і тепло не зміняться.

Ще 10 травня 2022 року на засіданні Кабінету міністрів був схвалений проєкт закону, яким, серед іншого, передбачено введення мораторію на підвищення цін на природний газ і тарифи на теплову енергію та супутні послуги.

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Автор: Єгор Бунін
ЖКГ-тарифи новини України Денис Шмигаль ціна на газ для населення війна Росії та України
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