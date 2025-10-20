Рус
Чи може Україна перемогти у війні - Трамп несподівано змінив думку і видав прогноз

Юрій Берендій
20 жовтня 2025, 19:45оновлено 20 жовтня, 20:35
1262
Президент США визнав, що Україна може перемогти та зберегти території у війні проти Росії та розкрив певні деталі розмови з диктатором Путіним.
Трамп несподівано змінив думку щодо війни і видав прогноз / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Трамп:

  • Україна може перемогти у війні з Росією
  • Більшість загиблих у війні - військові
  • Важливо укласти мирну угоду, але Путін і Зеленський ненавидять одне одного

Президент США Дональд Трамп зробив нові заяви щодо війни Росії проти України та оцінив шанси України на перемогу. Про це він заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албанезе, яку транслював Білий дім.

У відповідь на питання журналіста щодо здатності Трампа покласти край агресивній війні Росії проти України, президент США наголосив на особистій неприязні Зеленського і Путіна.

"Вони ненавидять один одного понад усе, і це насправді трохи ускладнює ситуацію", - додав він.

На запитання, чи все ще він вважає, що Україна може виграти війну, як він сказав після Генеральної Асамблеї ООН, Трамп відповів що ніколи такого не казав.

"Україна могла б виграти війну і зберегти свою територію, але зараз ситуація виглядає трохи інакше. Я не думаю, що вони виграють, але вони все ще можуть виграти. Я ніколи не говорив, що вони виграють. Я сказав, що вони можуть виграти. Все може статися. Ви знаєте, війна — це дуже дивна річ. Багато поганого трапляється, багато хорошого трапляється", - наголосив глава Білого дому.

На запитання журналіста, чи обговорював він із Путіним продовження атак на цивільні райони України та чи закликав його припинити це або зробити хоча б крок доброї волі, Трамп відповів, що так, така розмова відбулася.

Водночас він додав, що, за його словами, більшість загиблих — це військові, і назвав кількість втрат з обох сторін неймовірною. Трамп озвучив цифру втрат обох сторін від 5 до 7 тисяч осіб на тиждень.

"Ви можете в це повірити? Я дивлюся на це і думаю — це щось неймовірне. Але, крім того, є ще атаки на Київ та інші місця. І це людські життя. Але основна кількість жертв — це солдати, які гинуть на полі бою. У це навіть важко повірити. Це справжня бійня", - вказує він.

Трамп знову висловив упевненість у можливості врегулювати конфлікт між Україною та Росією, який триває від початку російського вторгнення у лютому 2022 року. У відповідь на запитання журналіста, чому він не надає Україні все необхідне для завершення війни, Трамп заявив, що журналістка не розуміє суті питання.

"Це трохи складніше, ніж здається, але звучить просто. Ми намагаємося укласти угоду. Якщо ми укладемо угоду, це буде чудово. Якщо ми не укладемо угоду, багато людей заплатять за це високу ціну", – додав він.

Яка стратегія Трампа - думка експерта

Як писав Главред, політолог Петро Олещук зазначив, що раніше Трамп хвалив Путіна і обіцяв йому певні вигоди — це сприймалося як слабкість і лише підсилювало ескалацію, що було хибною стратегією. Нині ж він шукає інші шляхи досягнення результату, перейшовши до певного силового тиску, і саме цим, на думку Олещука, можна добитися прогресу.

Олещук додав, що питання в тому, як саме застосовувати цей тиск і які ресурси для цього мобілізувати. Трамп розраховує вирішити багато питань на зустрічі з Путіним, тому на часі рішення щодо Tomahawk відкладено.

"Нас чекає затягування часу. І різні "пєскови" будуть розказувати, що спочатку треба підготувати документ, що не можна поспішати. А були б в України Tomahawk, вже за тиждень Путін би був там, де сказав би Трамп, і, можливо, навіть би уклали якусь угоду", - вказує він.

Він підкреслив, що силовий тиск не повинен бути лише блефом — його потрібно підкріплювати реальними діями. Найсильнішим аргументом для Путіна, на думку експерта, були б удари Tomahawk по районах біля Москви, адже це змусило б його серйозно розглянути переговори.

Tomahawk / Інфографіка: Главред

Політика Трампа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час переговорів між президентами США Дональдом Трампом та України Володимиром Зеленським обговорювалися питання післявоєнних гарантій безпеки як для Києва, так і для Москви.

Крім того, держсекретар США Марко Рубіо готується до зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, яка може відбутися у четвер, 23 жовтня.

Після переговорів із Дональдом Трампом президент Володимир Зеленський зробив кілька важливих заяв для журналістів. Главред зібрав найголовніші з них.

Про джерело: Білий дім

Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

війна в Україні Дональд Трамп Трамп новини
