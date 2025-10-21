"Не краще Повалій": Приходько зірвалась на підлітка через російську мову

Співачка влаштувала сварку з підлітком у коментарях.

Анастасія Приходько посварилась з прихильником / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасія Приходько

Українська співачка Анастасія Приходько, яка брала участь у Євробаченні-2009 як представниця країни-агресора РФ, влаштувала публічну сварку на своїй сторінці у Instagram. Вона перейшла на російську мову і з лайкою захищалась від звинувачень у "сидінні на двох стільцях".

Артистка опублікувала відео з інтерв’ю Наталії Влащенко з російським шоуменом Рустамом Солнцевим, у якому вони згадували Приходько. Солнцев позитивно висловився про співачку, а вона подякувала йому за це — проте зробила це російською, що й викликало хвилю критики серед підписників.

Один з користувачів запитався Анастасію, чому вона веде свою публічну комунікацію російською та скільки буде продовжувати "сидіти на двох стільцях". Приходько відреагувала на закид прихильника дуже емоційно, перейшовши на особистості.

Анастасія Приходько - скандал / фото: instagram.com, Анастасія Приходько

"Країна в нас така. Що тут дивного? Дякуй за те, що хоч стілець маєш в такі часи!", — написала співачка.

Фаната Приходько не задовольнила така груба відповідь співачки. Він зазначив, що давно слідкує за її творчістю та поважає артистку за те, що вона розірвала всі зв'язки з Росією після 2014 року. Проте його досі обурює позиція Анастасії щодо російської мови.

"Дивне те, що у нас на 12-му році війни така пише дописи мовою окупанта, виправдовуючи це тим, що "країна в нас така"! Знаєте, я вас поважав, коли дізнався про те, що ви припинили співпрацю з рф, але ні, ви - нічим не краща як Повалій чи щось таке! Вам не місце в цій державі і не місце на її естраді", — відповів прихильник.

Анастасія Приходько грубо відповіла фанату / фото: instagram.com, Анастасія Приходько

Анастасія Приходько знову вступила у суперечку з підлітком, але цього разу відповіла вже російською мовою. Співачка зробила зауваження, що неповажно спілкуватися у такому тоні зі старшими, і попередила, що надалі за подібні висловлювання користувачів блокуватиме.

Раніше Главред повідомляв, що українська співачка Анастасія Приходько згадала російську мову. Приходько вирішила звернутись на мові окупанта до свого чоловіка, з яким святкувала 12-у річницю весілля. Вона виклала архівну фотографію та написала декілька зворушливих слів.

Також Анастасія Приходько показала, як виглядає її дочка-підліток Нана, якій виповнилось 15 років. Дівчинка значно виросла та стає все більше схожою на маму. Також зіркова мама поскаржилась на нестерпний характер підлітків.

Про персону: Анастасія Приходько Анастасія Приходько - українська співачка, авторка пісень, громадський і політичний діяч, заслужена артистка України. У 2007 році брала участь у шоу російського Першого каналу "Фабрика зірок 7", в якому посіла перше місце, після чого почала співпрацю з продюсером Костянтином Меладзе. Представляла Росію, яка напала на Україну, на музичному конкурсі "Євробачення-2009" з піснею "Мамо". У фінальній частині конкурсу посіла 11-те місце. За даними Вікіпедії, у жовтні 2018 року оголосила про відхід зі сцени. 24 лютого 2021 року відбулося повернення на естраду.

